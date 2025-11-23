Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους

Τα πορτοκάλια είναι βασικό συστατικό σε πολλές κουζίνες. Αυτό το στρογγυλό, εσπεριδοειδές βρίσκεται σε φρουτιέρες, ψυγεία και κουτιά μεσημεριανού γεύματος παντού. Ναι, έχετε δει και έχετε φάει ένα ή δύο πορτοκάλια, αλλά ξέρετε πόσο ευεργετικά είναι για το σώμα σας;

Οφέλη για την υγεία

Τα πορτοκάλια είναι μια διατροφική δύναμη, γεμάτη με βιταμίνες και μέταλλα. Το πιο αξιοσημείωτο από αυτά είναι η βιταμίνη C, ένα υδατοδιαλυτό αντιοξειδωτικό που αποτρέπει την καταστροφή των κυττάρων.

Πώς λειτουργεί; Κάθε κύτταρο στο σώμα περιέχει DNA, το οποίο είναι ευάλωτο σε βλάβες ή μεταλλάξεις, όταν εκτίθεται σε ελεύθερες ρίζες. Όταν το DNA μεταλλάσσεται, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Η βιταμίνη C εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και μπορεί να αποτρέψει αυτή τη μετάλλαξη.

Η βιταμίνη C που βρίσκεται στα πορτοκάλια έχει και άλλα οφέλη για την υγεία:

Σχηματίζει αιμοφόρα αγγεία, μυς, χόνδρο και κολλαγόνο στα οστά σας.

Καταπολεμά τη φλεγμονή και μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα καταστάσεων όπως το άσθμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο καρκίνος.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για προστασία από ιούς και μικρόβια.

Βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου και καταπολεμά την αναιμία.

Επιβραδύνει την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης.

Μειώνει την αρτηριακή πίεση και την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες.

Εκτός από τη βιταμίνη C, τα πορτοκάλια έχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά που διατηρούν το σώμα σας υγιές.

Ίνα

Οι φυτικές ίνες στα πορτοκάλια μπορούν να κρατήσουν υπό έλεγχο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να μειώσουν την υψηλή χοληστερόλη για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ασβέστιο

Τα πορτοκάλια περιέχουν περίπου 55 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου, ή το 6% των ημερήσιων αναγκών σας. Αυτή η θρεπτική ουσία είναι σημαντική για τη δημιουργία γερών οστών και τη διατήρηση της υγείας των οστών. Συνήθως συνδέεται με γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γάλα – αλλά τα ανεπεξέργαστα λαχανικά και φρούτα, όπως τα πορτοκάλια, είναι επίσης μια καλή πηγή.

Φολικό ή φυλλικό οξύ

Το φυλλικό οξύ είναι μια απαραίτητη βιταμίνη Β που χρησιμοποιεί το σώμα για τη δημιουργία DNA και τη διαίρεση των κυττάρων. Εάν δεν έχετε αρκετό φυλλικό οξύ στη διατροφή σας, μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες του αίματος, καρκίνο, ακόμη και γενετικές ανωμαλίες. Εάν είστε έγκυος, φάτε ένα πορτοκάλι. Είναι μια εξαιρετική φυσική πηγή φυλλικού οξέος.

Φυσική Ζάχαρη

Αυτό το είδος ζάχαρης βρίσκεται σε ανεπεξέργαστα τρόφιμα όπως το γάλα, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά και τα όσπρια. Σε αντίθεση με την επεξεργασμένη ζάχαρη που θα βρείτε στα γλυκά, η φυσική ζάχαρη περιέχει λιγότερες θερμίδες και περισσότερα θρεπτικά οφέλη.

Κάλιο

Τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε κάλιο, ένα μέταλλο που ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό και τη λειτουργία των μυών. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με υπέρταση.

Κιτρικό οξύ

Μια ξινή ένωση που βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται επίσης ως φυσικό συντηρητικό. Τα πορτοκάλια έχουν άφθονο και μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα του pH στα ούρα και να αποτρέψει το σχηματισμό λίθων από οξαλικό ασβέστιο ή πέτρες στα νεφρά.

Θρέψη

Ένα πορτοκάλι περιέχει 100% ή περισσότερο της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας βιταμίνης C, την υψηλότερη από όλα τα εσπεριδοειδή:

60 θερμίδες

0 γραμμάρια λίπους

0 γραμμάρια νατρίου

12 γραμμάρια ζάχαρη

3 γραμμάρια φυτικών ινών

1 γραμμάριο πρωτεΐνης

70 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C

14 μικρογραμμάρια βιταμίνης Α

55 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου

237 χιλιοστόγραμμα καλίου

15,4 γραμμάρια υδατάνθρακες

Τι να προσέχετε

Τα πορτοκάλια είναι μια πλούσια σε βιταμίνες και υγιεινή τροφή, αλλά το μέτρο είναι το κλειδί. Έχουν υψηλή συγκέντρωση οξέος, το οποίο μπορεί να είναι ερεθιστικό για το στομάχι, ειδικά εάν έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ).

Τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε κάλιο, επομένως εάν παίρνετε β-αναστολείς, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη. Εάν έχετε μια πάθηση που ονομάζεται αιμοχρωμάτωση και το σώμα σας αποθηκεύει περίσσεια σιδήρου, η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σιδήρου και να οδηγήσει σε βλάβη των ιστών.

Εάν προτιμάτε να πίνετε τα φρούτα σας, μείνετε σε ένα ή δύο ποτήρια χυμό την ημέρα. Οι χυμοί είναι υψηλότεροι σε ζάχαρη και χαμηλότεροι σε φυτικές ίνες. Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Τα πορτοκάλια μπορούν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία δωματίου στον πάγκο της κουζίνας ή σε ένα μπολ με φρούτα. Αν δεν τα φάτε σε λίγες μέρες, βάλτε τα στο ψυγείο.

