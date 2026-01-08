Τραμπ: Δίνει έως 100.000 δολάρια σε κάθε Γροιλανδό για να γίνουν Αμερικάνοι

Το πρωτοφανές σχέδιο για την προσάρτηση της Γροιλανδίας

Πηγή: newpost.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο επιθετική επιχειρηματική εξαγορά παρά παραδοσιακή διπλωματική πρακτική, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επεξεργάζεται ένα πρωτοφανές σχέδιο για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, όπως το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να δελεάσουν τους κατοίκους της αρκτικής νήσου με γενναιόδωρες εφάπαξ πληρωμές, επιχειρώντας να κάμψουν τις αντιστάσεις τους και να παρακάμψουν την άρνηση της Δανίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

