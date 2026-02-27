Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star

Απόψε στις 21:00 συντονιστείτε στο Star γιατί έρχεται η περιπέτεια «Transporter 2» με τον Τζέισον Στέιθαμ!

Η υπόθεση:

O Φρανκ Μάρτιν, πρώην κομάντο, έχει πλέον εξειδικευτεί στην διακίνηση ειδικών εμπορευμάτων με το πανάκριβο αυτοκίνητό του. Η τελευταία αποστολή, που έχει αναλάβει, είναι ως οδηγός της πλούσιας αλλά και συνάμα μυστηριώδους οικογένειας Μπίλινγκς, να μεταφέρει τον μικρό τους γιο, τον Τζακ, στο σχολείο.

Μια συμμορία παρανόμων, που έχει στήσει ένα παρανοϊκό σχέδιο, θα προσπαθήσει να απαγάγει τον Τζακ, με συνέπεια ο Φρανκ να πρέπει να βάλει σε εφαρμογή όλα όσα έχει μάθει στις Ειδικές Δυνάμεις του Βρετανικού Στρατού…

Παίζουν: Μάθιου Μοντίν, Τζέισον Στέιθαμ, Αλεσάντρο Γκάσμαν, Άμπερ Βαλέτα

Σκηνοθεσία: Λουίς Λετεριέ

