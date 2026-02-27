Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star

Απόψε στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
27.02.26 , 19:47 Μερική στήριξη της Κομισιόν στο «My Voice, My choice»
27.02.26 , 19:42 Στέλα Πάσσαρη: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε»
27.02.26 , 19:32 Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο
27.02.26 , 19:30 Χαλκιδική: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Εντόπισε Τα Ανθρώπινα Οστά
27.02.26 , 19:08 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 18:57 Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει τις οπαλίνες - Θα τις αποκτήσει;
27.02.26 , 18:34 Μαυρομάτης vs Στρουγγάρης: Ποιος θα αποκτήσει τη συλλεκτική γραφομηχανή;
27.02.26 , 18:26 Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του
27.02.26 , 18:24 Εκκενώνονται οι πρεσβείες ΗΠΑ και άλλων κρατών στο Ισραήλ!
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της ταινίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόψε στις 21:00 προβάλλεται η ταινία «Transporter 2» στο Star.
  • Ο Τζέισον Στέιθαμ υποδύεται τον Φρανκ Μάρτιν, πρώην κομάντο και οδηγό ειδικών εμπορευμάτων.
  • Η αποστολή του Φρανκ είναι να μεταφέρει τον γιο της πλούσιας οικογένειας Μπίλινγκς, τον Τζακ, στο σχολείο.
  • Μια συμμορία προσπαθεί να απαγάγει τον Τζακ, αναγκάζοντας τον Φρανκ να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Λουίς Λετεριέ.

Απόψε στις 21:00 συντονιστείτε στο Star γιατί έρχεται η περιπέτεια «Transporter 2» με τον Τζέισον Στέιθαμ!

Η υπόθεση:

O Φρανκ Μάρτιν, πρώην κομάντο, έχει πλέον εξειδικευτεί στην διακίνηση ειδικών εμπορευμάτων με το πανάκριβο αυτοκίνητό του. Η τελευταία αποστολή, που έχει αναλάβει, είναι ως οδηγός της πλούσιας αλλά και συνάμα μυστηριώδους οικογένειας Μπίλινγκς, να μεταφέρει τον μικρό τους γιο, τον Τζακ, στο σχολείο.

Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star

Μια συμμορία παρανόμων, που έχει στήσει ένα παρανοϊκό σχέδιο, θα προσπαθήσει να απαγάγει τον Τζακ, με συνέπεια ο Φρανκ να πρέπει να βάλει σε εφαρμογή όλα όσα έχει μάθει στις Ειδικές Δυνάμεις του Βρετανικού  Στρατού…

Παίζουν: Μάθιου Μοντίν, Τζέισον Στέιθαμ, Αλεσάντρο Γκάσμαν, Άμπερ Βαλέτα
Σκηνοθεσία: Λουίς Λετεριέ

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRANSPORTER 2
 |
ΤΖΕΙΣΟΝ ΣΤΕΙΘΑΜ
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top