Στέλα Πάσσαρη: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε»

Η νέα ανάρτηση μετά τη χειρουργική επέμβαση

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στέλα Πάσσαρη υποβλήθηκε σε λαπαροσκόπηση για ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές.
  • Μοιράστηκε την εμπειρία της και τα συναισθήματά της μέσω βίντεο και φωτογραφιών στα social media.
  • Ενθαρρύνει τις γυναίκες να ακούν το σώμα τους και να αναγνωρίζουν τον πόνο στην περίοδο.
  • Η Στέλλα δείχνει αισιοδοξία και χιούμορ παρά την ταλαιπωρία της από την επέμβαση.
  • Η εμπειρία της προκάλεσε θετική ανταπόκριση από τις followers της, ενισχύοντας τη συζήτηση για θέματα υγείας.

Η Στέλα Πάσσαρη πέρασε μέσα στην εβδομάδα μια δύσκολη στιγμή, υποβαλλόμενη σε χειρουργική επέμβαση, και φρόντισε να ενημερώσει προσωπικά τους followers της για την πορεία της υγείας της.

Η στενή της φίλη και κουμπάρα, Ιωάννα Τούνη, είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι η Στέλλα προχώρησε σε λαπαροσκόπηση, καθώς οι γιατροί εντόπισαν ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές, οι οποίες αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Στέλα Πάσσαρη: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε»

Η ίδια δεν δίστασε να μοιραστεί τα πρώτα συναισθήματά της μέσα από βίντεο που τράβηξε στο αυτοκίνητό της τη δεύτερη ημέρα μετά το χειρουργείο. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, ανέφερε: «Καλημέρα τι μου κάνετε; Εγώ ακόμη είμαι πάρα πολύ ζόρικα. Τώρα πάω στην αιματολόγο για κάτι εξετάσεις που έχουμε να κάνουμε και να πάρω τις βιοψίες. Και μετά ξανά σπίτι. Προσπαθώ να περπατάω αλλά εντάξει, έκανα χειρουργείο και ράμματα οπότε είναι λίγο δύσκολο. Είναι η δεύτερη μέρα αλλά όλα καλά, θα περάσει».

Στα stories της, η Στέλλα συνέχισε να δείχνει με χιούμορ και αμεσότητα την καθημερινότητά της μετά την επέμβαση:«Καλημέρααα και εγώ με το ζόρι σηκώθηκα να πάρω τις εξετάσεις και να πάω στον αιματολόγο… Αλλά πρέπει να περπατάω γενικά οπότε προσπαθώ».

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε και φωτογραφία της μετά τις αιμοληψίες, σχολιάζοντας με καυστικό χιούμορ: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε».

«Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε».

Η εμπειρία αυτή δεν ήταν μόνο προσωπική, αλλά και αφορμή για ένα σημαντικό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που την ακολουθούν. Η Στέλα είχε μιλήσει πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο χειρουργείο, στέλνοντας ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και αυτοφροντίδας: «Να ακούν το σώμα τους, γιατί ο έντονος πόνος στην περίοδο δεν είναι πάντα φυσιολογικός».

Το μήνυμά της βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τις followers της, πολλές από τις οποίες μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες και ευχαρίστησαν τη Στέλλα για την ειλικρίνειά της, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της ανοιχτής συζήτησης για θέματα υγείας που συνήθως μένουν κρυφά.

Παρά την ταλαιπωρία και την κούραση της χειρουργικής επέμβασης, η Στέλλα δείχνει πως η αισιοδοξία και το χιούμορ μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα: περπατάει, φροντίζει τον εαυτό της και συνεχίζει να μοιράζεται την πορεία της με τους followers της, μετατρέποντας κάθε δύσκολη στιγμή σε παράδειγμα δύναμης και θετικής ενέργειας

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΣΣΑΡΗ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
