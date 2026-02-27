Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του

Νωρίτερα οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε προσαγωγές

Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι και τον τραυματισμό 19χρονου.
  • Το θύμα βρέθηκε με μαχαιριά στην καρδιά και κατέληξε στο νοσοκομείο Κορίνθου.
  • Ο 19χρονος, που τραυματίστηκε, αρχικά δήλωσε ότι το τραύμα του προήλθε από τροχαίο.
  • Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης πιθανής προηγούμενης διαφοράς.
  • Προηγήθηκαν τουλάχιστον δέκα προσαγωγές ατόμων σχετικών με την υπόθεση.

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού στο Λουτράκι και του σοβαρού τραυματισμού ενός 19χρονου, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό που σόκαρε την τοπική κοινωνία.

Δολοφονία Λουτράκι

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον νεαρό, ο οποίος είχε υποδειχθεί από τον 19χρονο που νοσηλεύεται με τραύμα από μαχαίρι, και τον προσήγαγαν για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο των ερευνών είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δέκα προσαγωγές ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το θύμα εντοπίστηκε τα ξημερώματα βαριά τραυματισμένο από μαχαίρι στην καρδιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 19χρονος είχε προσέλθει νωρίτερα στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Στην αρχική του κατάθεση είχε ισχυριστεί ότι το τραύμα του προήλθε από τροχαίο, αλλά οι γιατροί και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μαχαίρι.

Λουτράκι: «Είναι άδικο από τον Θεό» - Συντετριμμένη η μητέρα του 17χρονου

Δολοφονία 17χρονου

Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν πλήρως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, καθώς εξετάζεται και η πιθανότητα προηγούμενης διαφοράς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους πριν από τη μοιραία συνάντηση.

