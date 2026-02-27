Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού στο Λουτράκι και του σοβαρού τραυματισμού ενός 19χρονου, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό που σόκαρε την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον νεαρό, ο οποίος είχε υποδειχθεί από τον 19χρονο που νοσηλεύεται με τραύμα από μαχαίρι, και τον προσήγαγαν για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο των ερευνών είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δέκα προσαγωγές ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το θύμα εντοπίστηκε τα ξημερώματα βαριά τραυματισμένο από μαχαίρι στην καρδιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 19χρονος είχε προσέλθει νωρίτερα στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Στην αρχική του κατάθεση είχε ισχυριστεί ότι το τραύμα του προήλθε από τροχαίο, αλλά οι γιατροί και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μαχαίρι.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν πλήρως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, καθώς εξετάζεται και η πιθανότητα προηγούμενης διαφοράς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους πριν από τη μοιραία συνάντηση.