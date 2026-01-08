Πατήσια: Πινακίδα φαρμακείου έπεσε και τραυμάτισε μαθήτρια στο κεφάλι!

Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες για το περιστατικό στα Πατήσια / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν μαθήτρια 15 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ύστερα από πτώση στύλου με διαφημιστική πινακίδα φαρμακείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν την κατάρρευση στους ισχυρούς ανέμους που έπλητταν την περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Star και τη Χριστίνα Καλοκύρη ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές, που ξερίζωσαν την πινακίδα, η οποία κατέληξε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας το ανήλικο κορίτσι. «Είδα την κοπέλα να πέφτει και να αιμορραγεί. Ήταν μόλις 15 ετών», ανέφερε συγκλονισμένος μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος φέρεται να ήταν παλαιός και σε κακή κατάσταση, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην κατάρρευσή του.

Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε τμήμα οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Την ίδια ώρα, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα και στον Νέο Κόσμο, όταν κατέρρευσε τμήμα οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε πεζός από το σημείο, ωστόσο τρία σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σοβαρό ζήτημα αποτελεί και η ελλιπής συντήρηση παλαιών κτιρίων και κατασκευών, που μετατρέπονται σε παγίδες για πεζούς και οδηγούς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους, καθώς τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

