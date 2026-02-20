Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες

Οι ευφάνταστες στολές που επέλεξαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 23:55 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
20.02.26 , 23:29 Από τη σκηνή… στην εξέδρα: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο γήπεδο!
20.02.26 , 23:16 Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»
20.02.26 , 22:46 Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
20.02.26 , 22:41 Ντόναλντ Τραμπ: «Πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλες τις χώρες για πέντε μήνες»
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
20.02.26 , 21:30 Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο
20.02.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
20.02.26 , 20:57 Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα
20.02.26 , 20:56 Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Ρούλας Ρέβη και του Αποστόλη Τότσικα στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια Ρέβη-Τότσικα γιορτάζει τις Απόκριες με μεταμφιέσεις.
  • Η Ρούλα Ρέβη ντύθηκε κοτόπουλο και ο Αποστόλης Τότσικας κόκορας.
  • Τα παιδιά τους, Ειρήνη και Άγγελος, ντύθηκαν πειρατής και Μάικλ Τζάκσον αντίστοιχα.
  • Η Ρούλα και ο Αποστόλης είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι της σόουμπιζ, παντρεμένοι από το 2014.
  • Η οικογένεια απέκτησε δίδυμα το 2015, Άγγελο-Μιχαήλ και Ειρήνη-Χρυσή.

Απόκριες κι η οικογένεια Ρέβη-Τότσικα είπε να το διασκεδάσει!

Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»

Η γνωστή φωτογράφος πόσταρε φωτογραφίες τους το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου βλέπουμε τόσο την ίδια, τον σύζυγό της αλλά και τα παιδιά τους σε mood καρναβαλιού!

Τα παιδιά τους είναι όλη τους η ζωή για τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα

Τα παιδιά τους είναι όλη τους η ζωή για τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο αστείο ενσταντανέ, η Ρούλα Ρέβη ποζάρει ντυμένη κοτόπουλο στο πλευρό του ηθοποιού, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κόκορα Όσον αφορά στα παιδιά τους, η κόρη τους Ειρήνη επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους Άγγελος μεταμφιέστηκε σε Μάικλ Τζάκσον. 

Αποστόλης Τότσικας: Γενέθλια στο σανίδι - Η έκπληξη της Ρούλας Ρέβη

«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωινιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.

Η ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη

Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας είναι σίγουρα ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Γνωρίστηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής φωτογράφισης.

Αποστόλης Τότσικας - Ρούλα Ρέβη: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι

Παρόλο που στην αρχή της σχέσης τους συζητήθηκε έντονα η διαφορά ηλικίας τους (η Ρούλα είναι μεγαλύτερη κατά 9 χρόνια), οι ίδιοι έχουν αποδείξει επανειλημμένα πως αυτό δεν έπαιξε ποτέ κανέναν ρόλο στην ευτυχία τους

Η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικας και τα παιδιά τους μαζί στον Εθνικό Τελικό της Eurovision

Η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικας και τα παιδιά τους μαζί στον Εθνικό Τελικό της Eurovision /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παντρεύτηκαν στις 27 Ιουνίου του 2014 σε έναν «εναλλακτικό»-μυστικό γάμο στο Λος Άντζελες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κουμπάρος ήταν ο στενός τους φίλος και γνωστός makeup artist, Δημήτρης Γιαννέτος.

Ρούλα Ρέβη: Το συγκινητικό μήνυμα για την κορούλα της στο Instagram

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό των διδύμων τους. Του γιου τους Άγγελου-Μιχαήλ και της κόρης τους Ειρήνης-Χρυσής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top