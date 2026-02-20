Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες

Απόκριες κι η οικογένεια Ρέβη-Τότσικα είπε να το διασκεδάσει!
Η γνωστή φωτογράφος πόσταρε φωτογραφίες τους το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου βλέπουμε τόσο την ίδια, τον σύζυγό της αλλά και τα παιδιά τους σε mood καρναβαλιού!
Στο αστείο ενσταντανέ, η Ρούλα Ρέβη ποζάρει ντυμένη κοτόπουλο στο πλευρό του ηθοποιού, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κόκορα Όσον αφορά στα παιδιά τους, η κόρη τους Ειρήνη επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους Άγγελος μεταμφιέστηκε σε Μάικλ Τζάκσον.
«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωινιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.
Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας είναι σίγουρα ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Γνωρίστηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής φωτογράφισης.
Παρόλο που στην αρχή της σχέσης τους συζητήθηκε έντονα η διαφορά ηλικίας τους (η Ρούλα είναι μεγαλύτερη κατά 9 χρόνια), οι ίδιοι έχουν αποδείξει επανειλημμένα πως αυτό δεν έπαιξε ποτέ κανέναν ρόλο στην ευτυχία τους.
Παντρεύτηκαν στις 27 Ιουνίου του 2014 σε έναν «εναλλακτικό»-μυστικό γάμο στο Λος Άντζελες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κουμπάρος ήταν ο στενός τους φίλος και γνωστός makeup artist, Δημήτρης Γιαννέτος.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό των διδύμων τους. Του γιου τους Άγγελου-Μιχαήλ και της κόρης τους Ειρήνης-Χρυσής.