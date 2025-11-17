Ρούλα Ρέβη: Το συγκινητικό μήνυμα για την κορούλα της στο Instagram

Η ανάρτηση με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε την έκπληξη που έκανε η Ρούλα Ρέβη στον Αποστόλη Τότσικα στα περασμένα γενέθλιά του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ρούλα Ρέβη έχει φοβερή αδυναμία στα παιδιά της, Ειρήνη-Χρυσή και Άγγελο, καρπό του έρωτά της με τον ηθοποιό Αποστόλη Τότσικα. 

Ρούλα Ρέβη: Η φωτογραφία που ανέβασε για τη γιορτή της κόρης της, Ειρήνης

Η φωτογράφος, μοιράζεται αρκετές φορές στιγμιότυπα με την οικογένειά της στα social media, με τους followers της να στέλνουν από τα πρώτα λεπτά, σχόλια και μηνύματα αγάπης. 

Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους

Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το μεσημέρι της Δευτέρας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, πόσταρε μία γλυκιά φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα για την... πρόωρη κόρη της, που δίνει θάρρος σε όλους τους γονείς!

Αποστόλης Τότσικας - Ρούλα Ρέβη: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι

«Αυτή είμαι εγώ … 34 εβδομάδων και ίσως λίγο λιγότερο, 1300 περίπου βάρος , με λίγη βοήθεια και λίγα σπα που μου έκαναν στη μονάδα προωροτητας πριν με αναλάβει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο σπίτι …. Α και ένας ολόκληρος στρατός αργότερα 😂🤓… Τότε ήμουν η μπέμπα, σήμερα με λένε Ειρήνη Χρυσή είμαι 10 ετών, 36 κιλά ,1.45 (εντάξει μπορεί να κλέβω λίγο, κλασική γυναίκα ), παίζω ποδόσφαιρο, κάνω τζούντο, μαθήματα χιπ χοπ, και ενόργανη! Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα μωρά σε όλες τις μονάδες προωροτητας που υπάρχουν- απολαύστε το-εκεί σας κάνουν όλα τα χατήρια κανείς δεν θα σας πει όχι σε τίποτα, ρίξτε ένα βλέμμα στους γονείς σας που αγωνιούν, σας κλείνω το μάτι πονηρά , και σας αγαπώ! Όλα θα πάνε καλά, πολύ καλά», έγραψε η Ρούλα Ρέβη.

Η ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη
ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
