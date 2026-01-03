Μπλόκα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας από Μαρτίνο μέχρι Θήβα!

Με βήμα σημειωτόν κινούνται τα οχήματα που έχουν κατεύθυνση από τη Λαμία προς την Αθήνα, από τα μπλόκα των αγροτών στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, για ακόμη μία φορά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων. Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.

Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Κλειστοί και οι παράδρομοι της Αθηνών - Λαμίας από τους αγρότες

Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σκληραίνουν τη στάση τους και άλλα μπλόκα - Κρίσιμη η σύσκεψη της Κυριακής στα Νέα Μάλγαρα

Την ίδια ώρα τα μπλόκα Αγγελόκαστρο και Πάτρα σκληραίνουν τη στάση τους, ενώ τη γραμμή αυτή αναμένεται να κρατήσουν κι άλλα μπλόκα. Η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι αγρότες θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμα και κάθοδος με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ στο Κιλκίς οι αγρότες έχτισαν με άχυρα την είσοδο του πολιτικού γραφείου του αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Γεωργαντά.



Κλειστή προσωρινά και η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Κλειστή παραμένει από τις 18.00 από τους αγρότες της Εύβοιας η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει πάντως ότι θα σταματήσει η κινητοποίηση στις 20.00.

