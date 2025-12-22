Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος!

Τεράστια ταλαιπωρία στις παρακαμπτήριες της εθνικής οδού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 23:48 Έγκυος η Άννα Κορακάκη - Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
22.12.25 , 23:29 Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
22.12.25 , 23:23 Έρχονται 23 νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο
22.12.25 , 23:17 Βίκυ Καγιά: Με τη 10χρονη κόρη της σε χριστουγεννιάτικo event
22.12.25 , 22:50 Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»
22.12.25 , 22:48 Χριστούγεννα Στη Νέα Υόρκη - Εντυπωσιακές Εικόνες
22.12.25 , 22:21 Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά
22.12.25 , 22:15 Νέα πρόκληση: Toυρκικά αλιευτικά ανάμεσα σε Φαρμακονήσι - Αγαθονήσι
22.12.25 , 22:00 Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
22.12.25 , 21:45 Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος!
22.12.25 , 21:35 Μαριέττα Χρουσαλά: Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Κέντρο με crop πουκάμισο
22.12.25 , 21:29 Φωτιά σε όχημα στα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου
22.12.25 , 21:15 Ανέστης Τεντένσκι: Το Instagram του αψεγάδιαστου μοντέλου από το GNTM
22.12.25 , 21:06 Νετανιάχου στην τριμερή: Να ξεχάσει η Τουρκία την αυτοκρατορία σε εδάφη μας
22.12.25 , 21:00 LEADERS 22.12.2025 – Αντιναύαρχος (ε.α.) Σπύρος Κονιδάρης
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Από μακριά κι...αγαπημένοι: Οι 6 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων λόγω των μπλόκων των αγροτών βρίσκεται στο ύψος της Θήβας, όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα

Όπως ανέφερε φορτηγά, Ι.Χ. και λεωφορεία, αναγκαστικά βγαίνουν εκτός εθνικής οδού, ακολουθώντας τις σημάνσεις της Τροχαίας. 

Διαπραγματεύσεις αγροτών - ΕΛΑΣ για τα τρακτέρ: Πώς θα παραταχθούν

Μπορεί το βράδυ να είναι σχετικά ήπια η κυκλοφορία ωστόσο, ωστόσο, λίγο νωρίτερα στην παρακαμπτήρια οδό προς Αλίαρτο - ουσιαστικά το κομμάτι που αναγκάζονται οι οδηγοί να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μετά από δεκάδες χιλιόμετρα ξανά την εθνική οδό - είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Star. 

Οι ουρές αυτοκινήτων στην παράκαμψη από Θήβα προς Αλίαρτο

Οι ουρές αυτοκινήτων στην παράκαμψη από Θήβα προς Αλίαρτο 

Για πάνω από 7 χιλιόμετρα απόσταση τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά σημεία τραβούσαν χειρόφρενο. Οι οδηγοί είναι οπλισμένοι με αρκετή υπομονή καθώς οι ώρες πίσω από το τιμόνι είναι πολλές. 

 

Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η κίνηση αυτή σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα, αλλά από αύριο ο όγκος των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα και αυτή η εικόνα αναμένεται να είναι πιο έντονη όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.    

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΟΥΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
 |
ΘΗΒΑ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top