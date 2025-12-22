Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος!

Το πρώτο σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων λόγω των μπλόκων των αγροτών βρίσκεται στο ύψος της Θήβας, όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε φορτηγά, Ι.Χ. και λεωφορεία, αναγκαστικά βγαίνουν εκτός εθνικής οδού, ακολουθώντας τις σημάνσεις της Τροχαίας.

Μπορεί το βράδυ να είναι σχετικά ήπια η κυκλοφορία ωστόσο, ωστόσο, λίγο νωρίτερα στην παρακαμπτήρια οδό προς Αλίαρτο - ουσιαστικά το κομμάτι που αναγκάζονται οι οδηγοί να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μετά από δεκάδες χιλιόμετρα ξανά την εθνική οδό - είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Star.

Οι ουρές αυτοκινήτων στην παράκαμψη από Θήβα προς Αλίαρτο

Για πάνω από 7 χιλιόμετρα απόσταση τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά σημεία τραβούσαν χειρόφρενο. Οι οδηγοί είναι οπλισμένοι με αρκετή υπομονή καθώς οι ώρες πίσω από το τιμόνι είναι πολλές.

Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η κίνηση αυτή σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα, αλλά από αύριο ο όγκος των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα και αυτή η εικόνα αναμένεται να είναι πιο έντονη όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.