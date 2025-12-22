Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα

«Η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες»

Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο Star
«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Με τον τρόπο αυτό απαντούν στις διαμαρτυρίες αγροτοσυνδικαλιστών ότι ενώ αφήνουν ανοιχτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς, η Τροχαία διακόπτει τη ροή των αυτοκινήτων     

Οι αγρότες κλείνουν σήμερα για 5 ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ για το ίδιο θέμα.

Μπλόκα: «Γρίφος» το άνοιγμα των δρόμων τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Διακοπή κυκλοφορίας από την ΕΛ.ΑΣ. στη Βοιωτία λόγω μπλόκου των αγροτών

Διακοπή κυκλοφορίας από την ΕΛ.ΑΣ. στη Βοιωτία λόγω μπλόκου των αγροτών  

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».
 

