Μπλόκα: «Γρίφος» το άνοιγμα των δρόμων τα Χριστούγεννα

Ερωτηματικό παραμένει το πώς θα ταξιδέψουν οι πολίτες την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παράδρομους. Την Τρίτη, οι αγρότες θα ανοίξουν την εθνική, ωστόσο, φαίνεται πως θα την κλείσει η Τροχαία. Ο Άρης Λάμπος μετέδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών, την Τρίτη, τα μεγαλύτερα μπλόκα θα ανοίξουν. Ενδεικτικά, θα ανοίξουν τα μπλόκα της Αταλάντης, του Μπράλου, της Καρδίτσας, της Νίκαιας, των Μαλγάρων, όπως σημείωσε στο ρεπορτάζ του ο Άρης Λάμπος. Το μπλόκο της Θήβας δε θα ανοίξει σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ποιο είναι όμως, το σχέδιο των αγροτών; Θα παρατάξουν τα τρακτέρ στη μια λωρίδα της εθνικής οδού προκειμένου να ανοίξουν δυο λωρίδες και να μπορούν οι πολίτες να περνούν με τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα ειναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και εξοπλισμό όπως πινακίδες, κώνους και φωτοσήμανση, ώστε να διεξάγεται με ασφάλεια η κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, το σχέδιο των αγροτών φαίνεται πως απορρίπτεται από την αστυνομία, που είναι αρμόδια για τις κυκλοφοριακες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άρη Λάμπου, δε θα επιτραπεί η κυκλοφορία σε κανένα ΙΧ στο εθνικό δίκτυο όσο βρίσκονται στο οδόστρωμα τρακτέρ, ακόμα κι αν είναι παρατεταγμένα στις άκρες. Γιατί; Διότι οι Αρχές θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και σε μια τέτοια περίπτωση την ευθύνη θα την είχε η Αστυνομία.

Αυτό, δημιουργεί την εξής κατάσταση: Αν οι αγρότες δεν αποσύρουν τα τρακτέρ, η κοινωνία θα στραφεί εναντίον τους γιατί ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί στις γιορτές. Αν όμως οι αγρότες πάρουν τα τρακτέρ από την εθνική οδό, λένε ότι αποκλείεται να τους επιτραπεί από την αστυνομία να τα ξαναπαρατάξουν εκεί, με αποτέλεσμα τα μπλόκα να διαλυθούν.

Το σίγουρο είναι ότι δημιουργείται μια «εκρηκτική» κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει οδηγούς και εκδρομείς τι θα ισχύσει από την Τρίτη.