Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (20/12/'25) σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65 αλλά και οι αγρότες των διοδίων Δροσοχωρίου στην Εγνατία Οδό. 

Κινητοποιήσεις αγροτών: Μπλόκο στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική

Στη Λάρισα, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια στο Μακρυχώρι, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια

Αγρότες μοιράζουν προϊόντα στα διόδια Μακρυχωρίου / Eurokinissi

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους. Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια

Αγρότες μοιράζουν προϊόντα στα διόδια Μακρυχωρίου / Eurokinissi

Αγρότες μοιράζουν προϊόντα στα διόδια Μακρυχωρίου / Eurokinissi

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια

Αγρότες κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων / Eurokinissi

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Ακόμα, κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, πραγματοποιούν από τις 11:30 κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων. Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή. Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00,ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα έδωσαν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Εισαγγελική παρέμβαση για το σήκωμα μπαρών στα διόδια στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων

Στο μεταξύ, εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσων συμμετείχαν στη δράση του ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων έλαβε  η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Σχηματίζεται δικογραφία για το εάν υπάρχουν αδικήματα.

Καταγράφηκαν όλα τα τρακτέρ και τα φορτηγά, όπως επίσης και όλοι όσοι ήταν εκεί, ενώ αξιοποιείται και υλικό από κάμερες της Εγνατίας.

Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες 

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο, διαβεβαιώνουν πως θα διευκολύνουν όσους ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί, χαρακτηρίζοντας το άνοιγμα των διοδίων ως συμβολική κίνηση. Όπως τονίζουν, επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτές τις οδικές αρτηρίες για την κοινωνία, αναδεικνύοντας παράλληλα τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις.

Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι όροι που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού αποκλειστικά για τα φορτηγά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς να έχουν ανακοινώσει πότε θα αρθεί το μέτρο. Η διέλευση ΙΧ και τουριστικών λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά, με αυξημένη κίνηση, χωρίς προβλήματα.

Έκκληση Τσιάρα στους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο - «Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων τους»

Στο μεταξύ, τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, σημείωσε νωρίτερα, ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση στους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι οι λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να προκύψουν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο. «Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μια περίοδο που παραδοσιακά καλεί σε ενότητα, κατανόηση και ψυχραιμία», σημείωσε.

