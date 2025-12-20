Κινητοποιήσεις αγροτών: Μπλόκο στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

20.12.25 , 09:02 Κινητοποιήσεις αγροτών: Μπλόκο στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική
Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ.

Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα. 

Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους. 

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών. 

Από την Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, θα ανοίξουν τρία εκδοτήρια από τα διόδια και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση για το τριήμερο των Χριστουγέννων και να μην προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες. Ανάλογη απόφαση αναμένεται, εκτός απροόπτου, και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα.

Στους Ευζώνους είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου από Βόρεια Μακεδονία και εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Το Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά και τις δύο ημέρες τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 12.00 έως τις 15.00, ενώ την Κυριακή αναμένεται να μοιράσουν κηπευτικά προϊόντα σε διερχόμενους πολίτες, συνοδευόμενα από έντυπα που θα αναγράφουν σε απλοποιημένη μορφή τα αιτήματα του πρωτογενούς κλάδου.

Τρακτέρ στέκονται και στην περιοχή της Θήβας, πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές.

Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
