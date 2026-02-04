Ρέμος - Βανδή: Tραγούδησαν για φιλανθρωπικό σκοπό - Ποιοι ήταν εκεί

Γιατί δεν εμφανίστηκε τελικά ο Χρήστος Μάστορας

Όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος πριν την έναρξη της συναυλίας του με τη Δ.Βανδή για φιλανθρωπικό σκοπό / βίντεο Breakfast@Star
Για φιλανθρωπικό σκοπό τραγούδησαν ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή και πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη συναυλία στο Nox.

Αντώνης Ρέμος- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αντώνης Ρέμος- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ανάμεσα που έδωσαν το «παρών» την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με τον σύντροφό της, Αντώνη Μαρκόπουλο, την παρουσιάστρια του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη, την πρώην Σταρ Ελλάς (2001) Εβελίνα Παπαντωνίου, αλλά και τον Χρήστο Μενιδιάτη με τη σύζυγό του, Νάνσυ Μπίσια. 

Ρέμος - Βανδή: Tραγούδησαν για φιλανθρωπικό σκοπό - Ποιοι ήταν εκεί

Αντώνης Μαρκόπουλος- Σοφία Ζαχαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δέσποινα Μοιραράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δέσποινα Μοιραράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εβελίνα Παπαντωνίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εβελίνα Παπαντωνίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χρήστος Μενιδάτης- Νάνσυ Μπίσια/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χρήστος Μενιδάτης- Νάνσυ Μπίσια/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαρία Πολύζου- Μαρία Μπεκατώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαρία Πολύζου- Μαρία Μπεκατώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Πάρης Κοταρίδης- Ανέστης Ευαγγελόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Πάρης Κοταρίδης- Ανέστης Ευαγγελόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το event διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της μαθήτριας της Α’ λυκείου, Εύας Κοταρίδη, με σκοπό τη στήριξη της Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που φιλοξενεί ανήλικα κορίτσια, τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση. 

Δέσποινα Βανδή- Εύα Κοταρίδη- Αντώνης Ρέμος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δέσποινα Βανδή- Εύα Κοταρίδη- Αντώνης Ρέμος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Αυτήν την πρωτοβουλία την πήρε ένα μικρό παιδί, όπως είναι η μικρή κ. Κοταρίδη, οπότε είμαστε εδώ κοντά της για να ανοίξει τα φτερά της και να είναι πάντα έτοιμη να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες στη ζωή της και να αναπτύξει το συναίσθημα της αλληλεγγύης και να μπορεί να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις για να βοηθάει όπου μπορεί», είπε ο Αντώνης Ρέμος στο Breakfast@Star, λίγο πριν την έναρξη της βραδιάς. 

Στην εκδήλωση ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει και ο Χρήστος Μάστορας, ωστόσο απουσίαζε για λόγους υγείας. Αρρώστησε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να αναβάλλει και προγραμματισμένη του συνέντευξη για τον ίδιο λόγο, όπως επισήμανε στα social media ο Αντώνης Ρέμος. 
 

