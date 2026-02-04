MasterChef: Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Οι ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά

Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη συνάντηση των δύο μπριγάδων! Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, Μπλε και Κόκκινοι μονομαχούν για πρώτη φορά, με τις εκπλήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και την ένταση να ανεβαίνει από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

MasterChef: Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε!

«Πάμε παρακαλώ να υποδεχτούμε τους αντιπάλους της κόκκινης μπριγάδας», ανακοινώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τους παρευρισκόμενους στη δοκιμασία να μένουν κυριολεκτικά άφωνοι από όσα ακολουθούν.

Στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, ακούμε τον αρχηγό των «μπλε» να σχολιάζει εμφανώς αιφνιδιασμένος:

«Δεν έχω λόγια, μένω άφωνος».

Η αντίδραση των παικτών είναι έντονη, με τον Τάσο να ξεσπά: «Τι μας κάνατε εκεί ρε; Τι μας κάνατε; Μας παίξατε έτσι… Πω πω, εγκεφαλικό!». Στο ίδιο κλίμα, επισημαίνει ο Κωνσταντίνος με νόημα: «Είμαστε ανταγωνιστές, τέλος».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Α. δεν διστάζει να μιλήσει για την ανωτερότητα της ομάδας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ομάδα μου είναι καλύτερη».

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος παραδέχεται με χαμόγελο και εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού: «Μας έχουν… μας έχουν γονατίσει πραγματικά. Συγχαρητήρια για το σενάριο».

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη δίνει παλμό στη σημερινή δοκιμασία

Και ενώ η ένταση κορυφώνεται, οι αφίξεις δε σταματούν. Οι κριτές καλωσορίζουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία του φετινού διαγωνισμού τη Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μια παρουσία που έχει μείνει αξέχαστη στο τηλεοπτικό κοινό - και όχι άδικα.

«Εντάξει, όλοι τη θυμόμαστε. Από τις φωνές και τη διαδικασία με την ομαδική και τον τοίχο. Η αλήθεια είναι πως την έχει ακούσει όλο το Πανελλήνιο», εξομολογείται ο Πέτρος για τη σημερινή καλεσμένη.

Το αποψινό επεισόδιο αναμένεται άκρως ανατρεπτικό, με τις δύο μπριγάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια δοκιμασία που θα συζητηθεί.

