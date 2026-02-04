MasterChef: Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Οι ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά

«Τι μας κάνατε; Πω πω, εγκεφαλικό!» - Δείτε sneak preview

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 14:08 Cash or Trash: Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντικείμενο γοητεύει τους buyers
04.02.26 , 13:49 «Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
04.02.26 , 13:48 Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι
04.02.26 , 13:39 Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
04.02.26 , 13:25 Μητσοτάκης: «Δημιουργία υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»
04.02.26 , 13:06 Κληρονομιά χωρίς χρέη: Η αλλαγή που θα οδηγήσει σε μείωση των αποποιήσεων
04.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
04.02.26 , 12:42 Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15
04.02.26 , 12:42 50 χρόνια Golf GTI: Η VW άνοιξε το επετειακό έτος στο Bremen Classic Motors
04.02.26 , 12:29 Η Πένι, το ντόμπερμαν, κέρδισε το βραβείο σε διάσημο διαγωνισμό σκύλων!
04.02.26 , 12:26 Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή
04.02.26 , 12:17 Φτιάξε την πιο λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα
04.02.26 , 12:06 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές σε 10 περιοχές από απόψε
04.02.26 , 12:01 Ρέμος - Βανδή: Tραγούδησαν για φιλανθρωπικό σκοπό - Ποιοι ήταν εκεί
04.02.26 , 11:43 Γιατρός δίνει συμβουλές για την πρόληψη κατά του καρκίνου
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη συνάντηση των δύο μπριγάδων! Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, Μπλε και Κόκκινοι μονομαχούν για πρώτη φορά, με τις εκπλήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και την ένταση να ανεβαίνει από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

MasterChef: Ο Γιώργος έφτιαξε την μπριγάδα του αλλά κάποιοι στεναχωρέθηκαν

MasterChef: Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε!

MasterChef: Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε!

MasterChef: Ο αρχηγός της 2ης μπριγάδας κι ο πρώτος υποψήφιος που επέλεξε!

«Πάμε παρακαλώ να υποδεχτούμε τους αντιπάλους της κόκκινης μπριγάδας», ανακοινώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τους παρευρισκόμενους στη δοκιμασία να μένουν κυριολεκτικά άφωνοι από όσα ακολουθούν.

Στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, ακούμε τον αρχηγό των «μπλε» να σχολιάζει εμφανώς αιφνιδιασμένος:
«Δεν έχω λόγια, μένω άφωνος».

Η αντίδραση των παικτών είναι έντονη, με τον Τάσο να ξεσπά: «Τι μας κάνατε εκεί ρε; Τι μας κάνατε; Μας παίξατε έτσι… Πω πω, εγκεφαλικό!». Στο ίδιο κλίμα, επισημαίνει ο Κωνσταντίνος με νόημα: «Είμαστε ανταγωνιστές, τέλος».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Α. δεν διστάζει να μιλήσει για την ανωτερότητα της ομάδας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ομάδα μου είναι καλύτερη».

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος παραδέχεται με χαμόγελο και εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού: «Μας έχουν… μας έχουν γονατίσει πραγματικά. Συγχαρητήρια για το σενάριο».

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη δίνει παλμό στη σημερινή δοκιμασία

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη δίνει παλμό στη σημερινή δοκιμασία

Και ενώ η ένταση κορυφώνεται, οι αφίξεις δε σταματούν. Οι κριτές καλωσορίζουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία του φετινού διαγωνισμού τη Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μια παρουσία που έχει μείνει αξέχαστη στο τηλεοπτικό κοινό - και όχι άδικα.

«Εντάξει, όλοι τη θυμόμαστε. Από τις φωνές και τη διαδικασία με την ομαδική και τον τοίχο. Η αλήθεια είναι πως την έχει ακούσει όλο το Πανελλήνιο», εξομολογείται ο Πέτρος για τη σημερινή καλεσμένη.

Το αποψινό επεισόδιο αναμένεται άκρως ανατρεπτικό, με τις δύο μπριγάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια δοκιμασία που θα συζητηθεί.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top