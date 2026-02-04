MasterChef: Ο Γιώργος έφτιαξε την μπριγάδα του αλλά κάποιοι στεναχωρέθηκαν

Ποιους μάγειρες διάλεξε ο αρχηγός

MasterChef 2026 | Ο Γιώργος κλήθηκε να δημιουργήσει την καλύτερη μπριγάδα!
Η κουζίνα του MasterChef 10 πήρε φωτιά την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας της σεζόν να φέρει την αυστηρή και απόλυτα μελετημένη σφραγίδα των τριών καταξιωμένων chef - κριτών. Η βραδιά ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, καθώς οι 14 διαγωνιζόμενοι της δεύτερης μπριγάδας φόρεσαν για πρώτη φορά τις λευκές ποδιές με τα ονόματά τους, έτοιμοι να αναμετρηθούν σε επτά σκληρές μαγειρικές μονομαχίες.

MasterChef: Πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας για τη δεύτερη μπριγάδα!

Μετά από μια απαιτητική διαδικασία, ο Γιώργος Α. ήταν αυτός που ξεχώρισε. Παρουσιάζοντας το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας, κέρδισε όχι μόνο το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και την πολυπόθητη κονκάρδα του αρχηγού. Η χαρά της νίκης, όμως, συνοδεύτηκε γρήγορα από το βάρος της ευθύνης. Οι κριτές αμέσως ανακοίνωσαν στον Γιώργο την πολύ σημαντική απόφαση που έπρεπε να πάρει: τη δημιουργία μιας οκταμελούς μπριγάδας που θα ριχτεί στην πρώτη ομαδική μάχη της χρονιάς.

MASTERCHEF

Το διακύβευμα; Τεράστιο. Σε περίπτωση νίκης της μπριγάδας του, όλοι οι παίκτες (ακόμα και οι 6 που έμειναν εκτός) θα είναι ασφαλείς. Σε περίπτωση ήττας, όμως, οι οκτώ εκλεκτοί μαζί με τους δύο υποψήφιους προς αποχώρηση θα βρεθούν σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Η στρατηγική του αρχηγού Γιώργου Α.

Ο Γιώργος, λειτουργώντας με ψυχρή λογική και αναζητώντας τα «καλύτερα όπλα» του για έναν άγνωστο εχθρό, επέλεξε μια ομάδα βασισμένη στην εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση.

Η σύνθεση της μπριγάδας:

  1. Γιώργος (Αρχηγός): Επιλέγοντας τον εαυτό του, έδειξε πως βγαίνει μπροστά.
  2. Χάρης: Η πρώτη επιλογή, ένας παίκτης που ο Γιώργος εμπιστεύεται τυφλά για τον τρόπο σκέψης του.
  3. Μιχάλης: Μαζί με τον Χάρη, θεωρούνται οι πυλώνες εμπειρίας της ομάδας.
  4. Πέτρος: Μια επιλογή σταθερότητας.
  5. Κωνσταντίνα: Η γυναίκα που ο Γιώργος χαρακτήρισε ως τη «δύναμη της ομάδας».
  6. Σαμ: Αν και ο ίδιος πίστευε πως θα έμενε εκτός λόγω αντικειμενικότητας, ο Γιώργος τον επέλεξε για τις ικανότητές του.
  7. Βασίλης: Μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις στον εξώστη.
  8. Ηλίας: Ολοκλήρωσε την οκτάδα, δίνοντας τον απαραίτητο ενθουσιασμό.

«Μου θυμίζει τους Galacticos της Ρεάλ το 2002. Μόνο νίκη, δεν έχει άλλη επιλογή», σχολίασε ο Ηλίας, δίνοντας το στίγμα της αυτοπεποίθησης που επικρατεί στην ομάδα.

masterchef

H ομάδα που έφτιαξε ο Γιώργος Α.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επιλογές του Γιώργου άφησαν πίσω και δυσαρέσκεια. Ο Άρης δεν έκρυψε την ενόχλησή του που έμεινε εκτός. Ο Άρης ένιωσε ότι ο αρχηγός δεν τον θεωρεί αρκετά ικανό, ενώ ο Γιώργος παραδέχτηκε πως ο μόνος λόγος που τον άφησε πίσω ήταν η έλλειψη εμπειρίας λόγω ηλικίας.

masterchef

Το μυστήριο της Ομαδικής

Η ατμόσφαιρα στην κουζίνα έγινε ακόμα πιο βαριά όταν αποκαλύφθηκε πως η οκτάδα του Γιώργου θα αντιμετωπίσει κάτι άγνωστο. Η παρουσία του Σταυρή Γεωργίου (φιναλίστ MasterChef 4) ως καλεσμένου, φούντωσε τις φήμες: Θα βρεθεί η νέα μπριγάδα αντιμέτωπη με παλιούς, καταξιωμένους παίκτες ή κάτι άλλο τούς περιμένει;

Η πρώτη μεγάλη μάχη του MasterChef 10 ξεκινά, και μένει να δούμε αν η «Dream Team» που έχτισε ο αρχηγός θα καταφέρει να προστατεύσει όλη την ομάδα ή αν θα οδηγηθεί σε μια επώδυνη εσωτερική σύγκρουση.

