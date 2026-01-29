Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της

Στη Γλυφάδα απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός τη Νίνα Λοτσάρη μαζί με τη 15χρονη κόρη της, Ερωφίλη Σκορδάλη και τον επί χρόνια σύντροφό της, Χρήστο Λεμονίδη.

Casual ντυμένοι, με σακούλες από ψώνια στα χέρια και ανεπιτήδευτη διάθεση, οι τρεις τους κινούνταν με άνεση και οικειότητα, απολαμβάνοντας τα μικρά καθημερινά πράγματα της ζωής.

Η Νίνα Λοτσάρη με τον σύντροφό της, Χρήστο Λεμονίδη, και την κόρη της, Ερωφίλη / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Η Νίνα Λοτσάρη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από υπερβολική έκθεση, δείχνει να διανύει μια ήρεμη και γεμάτη περίοδο. Η σχέση της με τον Χρήστο Λεμονίδη φαίνεται σταθερή, με κοινό βηματισμό και αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται και στη φυσική τους επαφή αλλά και στη σχέση του με την κόρη της. Όπως η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα: «Ο σύντροφός μου δε ζηλεύει καθόλου. Του το έχω απαγορεύσει. Αστειεύομαι. Άνθρωπος είναι και αυτός. Μπορεί λίγο να ζηλέψει, κάτι να μου πει, αλλά το ξεπερνάει γρήγορα γιατί τον κοιτάζω περίεργα. Έχω βρει το κόλπο.

Εμένα δε μου δίνει τροφή για ζήλια και αισθάνομαι πανευτυχής γι’ αυτό γιατί δε μου αρέσει να κάνω τον αστυνόμο. Δε μου άρεσε ποτέ αυτός ο ρόλος. Δε θέλω να μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες γιατί, όσο ψάχνεις βρίσκεις, είναι γνωστό αυτό. Επειδή δε μου αρέσει να μπαίνουν ζιζάνια μέσα μου, και έχω έναν άνθρωπο που δε σου δίνει το έναυσμα αυτό, είναι ευτυχία», ανέφερε στην κάμερα του Happy Day.

Η Νίνα Λοτσάρη είναι πολύ δεμένη με την κόρη της / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Η Ερωφίλη, μεγαλώνοντας πια, δείχνει άνετη στο πλευρό της μητέρας της, με τις δυο τους να μοιράζονται μια ζεστή, τρυφερή σχέση. Άλλωστε, η Νίνα Λοτσάρη δεν έχει κρύψει ποτέ πως η μητρότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους της ζωής της. Αν και διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά το παρελθόν της, είναι γνωστό πως η κόρη της είναι καρπός του έρωτά της με τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Σκορδάλη.

Η εικόνα της τριμελούς παρέας στον δρόμο, χωρίς βιασύνη και χωρίς ίχνος άγχους, αποτυπώνει μια καθημερινότητα γεμάτη ισορροπία. Χαμόγελα, κουβέντες και μικρές στάσεις μπροστά στις βιτρίνες συνέθεσαν ένα σκηνικό απλό αλλά ουσιαστικό, που μαρτυρά πως, για την ηθοποιό και τραγουδίστρια, η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στις στιγμές που δεν χρειάζονται φίλτρα.