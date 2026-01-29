Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του

«Είναι μεγάλη η απώλεια, ησύχασε η ψυχή της»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 10:01 Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Γιατί το πήγαν πρώτα σε κτηνιατρείο
29.01.26 , 09:49 Brad Pitt: Έρχεται στην Ελλάδα ο χολιγουντιανός σταρ
29.01.26 , 09:39 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
29.01.26 , 09:30 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Με ειδική πτήση επιστρέφουν οι σοροί των 7 οπαδών
29.01.26 , 09:26 Ford Explorer και Capri: Σε ποια σημεία τα αναβάθμισαν
29.01.26 , 09:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παρακαλάς να ''φύγει'' ο άνθρωπος που αγαπάς»
29.01.26 , 09:04 Κακοκαιρία Kristin: Σε συναγερμό 7 περιοχές - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική
29.01.26 , 09:03 Η 16χρονη δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο - Άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο
29.01.26 , 08:57 Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Πήγαινε να ξεκουραστείς»
29.01.26 , 08:47 MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!
29.01.26 , 07:29 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
29.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Ιανουαρίου
29.01.26 , 00:00 MasterChef: Οι παίκτες σε πανικό - «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα»
28.01.26 , 23:50 MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
28.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτός ο διαγωνιζόμενος πήρε το εισιτήριο για το σπίτι
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
MasterChef: Βαγγέλης ή Μίμης; - Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παρακαλάς να ''φύγει'' ο άνθρωπος που αγαπάς»
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς έχασε τη μητέρα του. Τη δυσάρεστη είδηση την έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έβγαλε τον μπαμπά του στην εκπομπή του!

Ο παρουσιαστής απουσίαζε από την εκπομπή και μίλησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του, χωρίς να κρύβει το πόσο δύσκολες ώρες είναι αυτές για τον ίδιο. 

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του - NDP Photo

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του - NDP Photo

Όπως είπε, η μητέρα του «έφυγε» από τη ζωή μετά από δύο χρόνια που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»

«Ησύχασε η ψυχή της. Εϊναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου», είπε ο Γρηγόρης συγκινημένος. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί στη Χαλκιδική, όπου ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας του να ταφεί, ενώ θα απουσιάζει από τη ραδιοφωνική του εκπομπή και αύριο. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο γιος του Αναστάσης έγινε 12 ετών

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο facebook και ο αδελφός του, ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. 

«Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του «φίλους» να του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όσα έχει πει δημόσια για τη σχέση με τους γονείς του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη σχέση που είχε με τους γονείς του και την ανάγκη του μέχρι μεγάλη ηλικία να έχει την αποδοχή του. 

Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη Νύχτα», είχε πει ότι αναζήτησε τη βοήθεια και τη συμβουλή ψυχιάτρου για να καταφέρει να κόψει τον ομφάλιο λώρο με τους γονείς του. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου 1

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω», είπε πει. 

Αρναούτογλου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Είναι κάπως τα πράγματα»

Άκρως εξομολογητικός ήταν και σε συνέντευξή του στην εκπομή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου και πάλι είχε αναφερθεί στους γονείς του. 

«Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδί. Έχω πει κάποια πράγματα κατά καιρούς, αλλά δεν θέλω να την ανοίξω αυτή τη συζήτηση ακόμη. Εγώ σήμερα παρακαλάω τον Αναστάση να πάει να γίνει χορευτής, επειδή του αρέσει ο χορός. Εμείς περάσαμε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, που ήταν πολύ σκληρά. Αν δεν κάναμε αυτό που ήθελε ο πατέρας, αν δεν ήμασταν αυτό που ήθελε ο πατέρας, είχαμε επιπτώσεις», είχε πει στη Ζήνα Κουτσελίνη και μεταξύ άλλων είχε αποκαλύψει κάποια πράγματα που τον είχαν πονέσει στη σχέση αυτή.

Καταβεβλημένος ο Αρναούτογλου: Περιπέτεια υγείας για τον παρουσιαστή

Γρηγόρης Αρναούτογλου 2

«Μέχρι τα 27 μου φαντάσου ότι έψαξα να βρω πεθερικά που θα άρεσαν στους γονείς μου και θα περνούσαν καλά αυτοί. Με ενδιέφερε τα πεθερικά να ταιριάζουν με τους γονείς μου, κοιτούσα και αυτό. Θέλω να σου πω ότι η λατρεία και η παράνοια του πώς μεγαλώναμε ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Μου έχουνε δώσει και πάρα πολύ καλά στοιχεία οι γονείς μου, αλλά μου έχουν δώσει και πράγματα που δεν θέλω να τα έχω μέσα μου. Όχι απλά δεν τα θέλω, θέλω να τα ξεριζώσω, να πάρω την καρδιά μου να την ξεριζώσω. Στη φάση του ξεριζώματος πονάει πάρα πολύ και πολλές φορές επειδή αφήνουν τα αποτυπώματά τους οι γονείς μας… Ξαναλέω, για να μην τους αδικήσω, ότι μου έχουν δώσει και καταπληκτικά πράγματα και τους ευχαριστώ, γιατί η δική τους βοήθεια με έχει φέρει και μέχρι εδώ. Αλλά και πάρα πολλά… Θα μου πεις λάθος τους, έτσι μεγάλωσαν, δεν με νοιάζει. Δεν τους συγχωρώ σε κάποια πράγματα, ας πήγαιναν να τα αλλάξουν. Γιατί αυτή η ιστορία ότι "τρέχαμε να δουλέψουμε, τρέχαμε να τα προλάβουμε, τρέχαμε να τα κάνουμε", δεν μου αρκεί πια».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου - NDP Photo

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου - NDP Photo

Ο ίδιος πάντως λέει ότι πλέον είναι σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή του. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει σχέση με τη Νάνσυ Αντωνίου, η οποία, όπως έχει πει άλλαξε τη ζωή του, ενώ πρωταχικό του μέλημα είναι ο 12χρονος πλέον γιος του, ο Αναστάσης, καρπός του έρωτά του με την Κατερίνα Κόκλα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΠΕΝΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top