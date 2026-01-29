Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς έχασε τη μητέρα του. Τη δυσάρεστη είδηση την έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του.

Ο παρουσιαστής απουσίαζε από την εκπομπή και μίλησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του, χωρίς να κρύβει το πόσο δύσκολες ώρες είναι αυτές για τον ίδιο.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του - NDP Photo

Όπως είπε, η μητέρα του «έφυγε» από τη ζωή μετά από δύο χρόνια που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ησύχασε η ψυχή της. Εϊναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου», είπε ο Γρηγόρης συγκινημένος. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί στη Χαλκιδική, όπου ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας του να ταφεί, ενώ θα απουσιάζει από τη ραδιοφωνική του εκπομπή και αύριο.

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο facebook και ο αδελφός του, ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

«Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του «φίλους» να του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όσα έχει πει δημόσια για τη σχέση με τους γονείς του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη σχέση που είχε με τους γονείς του και την ανάγκη του μέχρι μεγάλη ηλικία να έχει την αποδοχή του.

Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη Νύχτα», είχε πει ότι αναζήτησε τη βοήθεια και τη συμβουλή ψυχιάτρου για να καταφέρει να κόψει τον ομφάλιο λώρο με τους γονείς του.

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω», είπε πει.

Άκρως εξομολογητικός ήταν και σε συνέντευξή του στην εκπομή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου και πάλι είχε αναφερθεί στους γονείς του.

«Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδί. Έχω πει κάποια πράγματα κατά καιρούς, αλλά δεν θέλω να την ανοίξω αυτή τη συζήτηση ακόμη. Εγώ σήμερα παρακαλάω τον Αναστάση να πάει να γίνει χορευτής, επειδή του αρέσει ο χορός. Εμείς περάσαμε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, που ήταν πολύ σκληρά. Αν δεν κάναμε αυτό που ήθελε ο πατέρας, αν δεν ήμασταν αυτό που ήθελε ο πατέρας, είχαμε επιπτώσεις», είχε πει στη Ζήνα Κουτσελίνη και μεταξύ άλλων είχε αποκαλύψει κάποια πράγματα που τον είχαν πονέσει στη σχέση αυτή.

«Μέχρι τα 27 μου φαντάσου ότι έψαξα να βρω πεθερικά που θα άρεσαν στους γονείς μου και θα περνούσαν καλά αυτοί. Με ενδιέφερε τα πεθερικά να ταιριάζουν με τους γονείς μου, κοιτούσα και αυτό. Θέλω να σου πω ότι η λατρεία και η παράνοια του πώς μεγαλώναμε ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Μου έχουνε δώσει και πάρα πολύ καλά στοιχεία οι γονείς μου, αλλά μου έχουν δώσει και πράγματα που δεν θέλω να τα έχω μέσα μου. Όχι απλά δεν τα θέλω, θέλω να τα ξεριζώσω, να πάρω την καρδιά μου να την ξεριζώσω. Στη φάση του ξεριζώματος πονάει πάρα πολύ και πολλές φορές επειδή αφήνουν τα αποτυπώματά τους οι γονείς μας… Ξαναλέω, για να μην τους αδικήσω, ότι μου έχουν δώσει και καταπληκτικά πράγματα και τους ευχαριστώ, γιατί η δική τους βοήθεια με έχει φέρει και μέχρι εδώ. Αλλά και πάρα πολλά… Θα μου πεις λάθος τους, έτσι μεγάλωσαν, δεν με νοιάζει. Δεν τους συγχωρώ σε κάποια πράγματα, ας πήγαιναν να τα αλλάξουν. Γιατί αυτή η ιστορία ότι "τρέχαμε να δουλέψουμε, τρέχαμε να τα προλάβουμε, τρέχαμε να τα κάνουμε", δεν μου αρκεί πια».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου - NDP Photo

Ο ίδιος πάντως λέει ότι πλέον είναι σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή του. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει σχέση με τη Νάνσυ Αντωνίου, η οποία, όπως έχει πει άλλαξε τη ζωή του, ενώ πρωταχικό του μέλημα είναι ο 12χρονος πλέον γιος του, ο Αναστάσης, καρπός του έρωτά του με την Κατερίνα Κόκλα.