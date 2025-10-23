Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»

«Ήταν η εποχή που ξυπνούσα το πρωί και δεν είχα διάθεση να χαμογελάσω»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άνοιξε την καρδιά του στη Μαρία Σολωμού, καλεσμένος στην εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα», μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία.

Ο παρουσιαστής, με ειλικρίνεια και ωριμότητα, αναφέρθηκε στην περίοδο που παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή του Mega — ένα κεφάλαιο που, όπως παραδέχτηκε, τον οδήγησε σε ένα βαθύ εσωτερικό αδιέξοδο.

«Ήταν η εποχή που ξυπνούσα το πρωί και δεν είχα διάθεση να χαμογελάσω», αποκάλυψε ο Γρηγόρης, εξηγώντας πως ένιωθε ότι κορόιδευε το κοινό του. Παρά το δυνατό συμβόλαιο που είχε τότε με το κανάλι, πήρε την απόφαση να μιλήσει ανοιχτά στους υπευθύνους και να αποχωρήσει, βάζοντας πάνω απ’ όλα την ψυχική του υγεία. «Δεν μπορούσα άλλο να προσποιούμαι. Δεν ήθελα να βγαίνω στον αέρα απλώς για τα λεφτά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η απόφασή του εκείνη συνοδεύτηκε από ένα ακόμη βήμα: επισκέφθηκε ψυχίατρο, ζητώντας βοήθεια.

«Το λέω πια ανοιχτά, γιατί ίσως τότε να είχε αλλάξει όλη μου η ζωή αν το είχα κάνει νωρίτερα», εξομολογήθηκε. 

Μιλώντας στη Μαρία Σολωμού, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε και στη σημασία του να αναγνωρίζεις τα όριά σου. «Όλοι περνάμε φάσεις που νομίζουμε ότι πρέπει να τα καταφέρνουμε όλα. Κάποια στιγμή, όμως, χρειάζεται να πεις “ως εδώ”.»

Σήμερα, με περισσότερη αυτογνωσία και εμπειρία, ο Γρηγόρης φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία του, συνεχίζοντας την πορεία του στην τηλεόραση με νέους όρους και καθαρό βλέμμα. 

