Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Οι ετοιμασίες του γάμου και οι πιθανές ημερομηνίες

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους ετοιμάζονται να κάνουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, με τον πολυσυζητημένο γάμο τους να αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζει έναν δυνατό έρωτα, φαίνεται πως βρίσκεται πιο ευτυχισμένο από ποτέ και ήδη οργανώνει τις λεπτομέρειες της μεγάλης μέρας.

Η πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού-ονείρου στην Ιταλία. Στη ρομαντική λίμνη Κόμο, ο Ιταλός μπασκετμπολίστας έκανε την έκπληξη στην ηθοποιό, η οποία μάλιστα είχε μοιραστεί στα social media φωτογραφίες όπου έδειχνε διακριτικά το εντυπωσιακό της μονόπετρο. Η στιγμή ήταν απόλυτα προσωπική και τρυφερή, όπως και η ίδια η Αθηνά προτιμά να κρατά τις σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Αθηνά Οικονομάκου μονόπετρο

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η γνωστή ηθοποιός ξεκαθάρισε πως θα ήθελε ο γάμος να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι επιθυμεί να μοιραστεί την ημέρα μόνο με λίγους και αγαπημένους ανθρώπους. «Ο γάμος θα είναι τελείως προσωπικός. Θα προτιμούσα να μην υπάρχουν δημοσιογράφοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως δεν επιθυμεί καμία δημοσιότητα εκείνη τη στιγμή.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Η σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται πως βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι αχώριστοι, μοιράζοντας στιγμές από ταξίδια, εξορμήσεις και την καθημερινότητά τους μέσα από φωτογραφίες που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα.

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι ο Μπρούνο θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της. «Ήξερα ότι είναι υπέροχος άνθρωπος και ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά», έχει πει, αποκαλύπτοντας ότι η ένωση των παιδιών της με τον νέο σύντροφό της ήρθε φυσικά και χωρίς καμία δυσκολία.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Aυτές είναι οι πιθανές ημερομηνίες του γάμου τους

Όσον αφορά την ημερομηνία του γάμου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και τον Χρήστο Κούτρα, το ζευγάρι θα παντρευτεί τον Ιούνιο στην Πάρο, με πιθανές ημερομηνίες τις 6 ή 16 Ιουνίου.

Η επιλογή της Πάρου δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το νησί έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των celebrities για γάμους και καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η Αθηνά Οικονομάλου και ο Μπρούνο Τσερέλα πέρασαν ένα έντονο καλοκαίρι, γεμάτο ταξίδια σε εξωτικούς και ελληνικούς προορισμούς, από τις Μαλδίβες και την Αφρική μέχρι τη Μήλο, το Γύθειο και την Ελαφόνησο. Πλέον, επιστρέφοντας στους ρυθμούς της καθημερινότητας, δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν τόσο στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις όσο και στην προετοιμασία του γάμου τους.

Αν και η ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τους ίδιους, όλα δείχνουν πως η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Το ζευγάρι ζει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του και μετρά αντίστροφα για έναν καλοκαιρινό γάμο που, παρά τη διακριτικότητα, αναμένεται να συζητηθεί πολύ.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

