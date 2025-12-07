Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανέχτηκα ένα πρόσωπο δίπλα μου, το προωθούσε το κανάλι»

Την Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχθηκε στο πλατό του Χαμογέλα και Πάλι! η Σίσσυ Χρηστίδου. Οι δύο παρουσιάστριες, που πριν από δύο χρόνια είχαν βρεθεί απέναντι στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου, συζήτησαν για εκείνη την εποχή, τους λόγους που οδήγησαν την ίδια εκτός τηλεόρασης και τις κουβέντες που έχει κάνει για άλλα projects, τα οποία ωστόσο «ναυάγησαν».

«Πάρα πολλές φορές έχω πάει προτάσεις μου σε κανάλια, ακόμα και τώρα θα πάω μια πρόταση που μπορεί να την πιστεύω. Θεωρώ όμως πως, δυστυχώς, κανείς δεν τολμάει πια και ένας λόγος που η ελληνική τηλεόραση έχει πάρει την κατρακύλα είναι κι αυτός», είπε αρχικά.

«Θέλω πια στη ζωή μου να κάνω πράγματα που μου ταιριάζουν και να μου δίνουν την ελευθερία να τα κάνω. Όταν λοιπόν με φωνάζεις εμένα, με φωνάζεις για κάποιον συγκεκριμένο λόγο και όχι για να είμαι διεκπεραιωτική. Ξέρεις τι παίρνεις, άσε με να σου το δώσω. Αν δε θέλεις, μη με φωνάζεις», ξεκαθάρισε.

«Βλέποντας τα χρόνια όλης μου της πορείας, ανέχτηκα πράγματα που δεν έπρεπε, δέχθηκα ανθρώπους και συνεργασίες που έπρεπε να είναι δίπλα μου κι εγώ δεν ήθελα, αλλά το ήθελε το κανάλι. Το ένστικτό μου όμως δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Προκειμένου όμως να εξυπηρετήσουμε έναν σκοπό και να βάλει κάποιος ένα πρόσωπο που προωθεί, θα το πληρώσουμε όλοι στο τέλος και πρωτίστως εγώ», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα αμέσως μετά και επισημαίνει με νόημα: «Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;». «Έγινε αυτό στο I Love ΣουΚου;», τη ρώτησε ανοιχτά ο Νίκος Συρίγος, με την Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντάει ανοιχτά, προκαλώντας «παγωμάρα» στο πλατό: «Εν μέρει ναι. Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα, επέμενε το κανάλι».

«Θα γυρίσω στην τηλεόραση μόνο όταν με αφήσουν να κάνω ελεύθερα αυτό που θέλω με τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες και τους κατάλληλους ανθρώπους. Τους λες “παιδιά, δεν κάνει αυτός ή αυτή για τη συγκεκριμένη συνθήκη”, γιατί να ταλαιπωρούμαστε; […] “Κόπηκα” εγώ για να βάλουν αυτά τα παιδιά (Weekenders) και τους έκοψαν κι αυτούς. Πρέπει να τους δώσεις χρόνο. Δεν μπορώ εγώ να συναγωνιστώ τη Σίσσυ που το κάνει το πρωινό το Σαββατοκύριακο χρόνια, ενώ η ζώνη στον ΑΝΤ1 ήταν κλειστή για 6 χρόνια. Χρειάζομαι χρόνο για να το χτίσω», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δείτε όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα για τη Μαρινέλλα

Μπέττυ Μαγγίρα: Η συγκίνηση της για τη Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν όταν μίλησε για τη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα, μια εμπειρία που, όπως είπε, την καθόρισε: «Μου είπε πως, αν δε σεβαστείς εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό, δε θα σε σεβαστεί κανένας. Χαίρομαι που το βίωσα δίπλα της και συγκινούμαι. Αυτή η γυναίκα ήταν δώρο Θεού, καλλιτεχνάρα».