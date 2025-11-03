Μπέττυ Μαγγίρα: «Ο κόσμος δε θα γλιτώσει ποτέ από μένα, θα μπω στη φορμόλη»

Ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στη ραδιοφωνική εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα κι έβγαλε... λαγούς!

Πρωινή πρωινή η Μπέττυ Μαγγίρα με δική της εκπομπή στα ερτζιανά

Πρωινή πρωινή η Μπέττυ Μαγγίρα με δική της εκπομπή στα ερτζιανά

Οι συνεργάτες της Βασίλης Φορτούνης κι Αθηνά Αφαλίδου που είναι μαζί της στο ραδιόφωνο, δήλωσαν ότι δεν γκρινιάζει καθόλου «Στο σπίτι μου γκρινιάζω, στον άντρα μου. Εδώ είμαι πολύ καλή με τα παιδιά. Εγώ θα πω στον κόσμο ότι δε θα γλιτώσουν ποτέ από τις Μαγγίρες. Πρώτον, γιατί εγώ θα μπω στη φορμόλη, θα αντέξω για κάμια 20-25-30 χρόνια ακόμα κι επίσης, οι Μαγγίρες έχουν κάνει μόνο κορίτσια. Δύο ο αδερφός μου, δύο εγώ και μία της Ματθίλδης, πέντε!», είπε η Μπέττυ με το γνωστό της χιούμορ.  

Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»

Η παρουσιάστρια σχολίασε και την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη κάθε σαββατοκύριακο. «Εγώ έχω δει λίγο κάνοντας ζάπινγκ. Δεν έχω κάτσει να δω ολόκληρη εκπομπή. Καμία ολόκληρη εκπομπή δεν έχω δει θέλω να σου πω, γιατί δε βλέπω πια τηλεόραση. Αλλά μπορεί έτσι λίγο από περιέργεια να πήρα μια γεύση», απάντησε. «Η Ελένη δουλεύει πάρα πολύ. Ξέρει τηλεόραση γιατί κάνει πάρα πολλά χρόνια. Κι είναι και πάρα πολύ δουλευταρού. Θα το παλέψει μέχρι εκεί που δεν πάει», πρόσθεσε.

Η Μπέττυ Μαγγίρα δικαιολόγησε τις δηλώσεις της αδερφής της, Ματθίλδης

Η Μπέττυ Μαγγίρα δικαιολόγησε τις δηλώσεις της αδερφής της, Ματθίλδης

Ακούγεται ότι θα επιστρέψει με το Your Face Sounds Familiar, πώς το σχολίασε; «Όχι, δεν το έχω ακούσει. Εσείς ακούτε πολλά. Με έχετε βάλει με ό,τι γίνεται η Μπέτι Μαγγίρα θα το κάνει. Τότε δεν έγινε, τώρα θα γίνει;», απάντησε. Η Μπέττυ απάντησε και για την αδερφή της Ματθίλδη που δεν ήξερε τις κυρίες που θα παρουσιάσουν την εκπομπή του OPEN, Real View. «Εν πάση περιπτώσει, δεν τις ήξερε, τις ήξερε βέβαια, την Έλενα Χριστόπουλου την ήξερε, αλλά την ήξερε οπτικά, δεν ήξερε ότι τη λένε έτσι. Την Καραβοκύρη που να την ξέρει όμω!. Δηλαδή παρεξηγήθηκε κιόλας... Καταρχάς δεν είναι ηθοποιός η Δάφνη, να το πούμε αυτό. Τηλεόραση κάνει νομίζω πολύ τελευταία. Εγώ την ξέρω, αλλά εγώ βλέπω, ασχολούμαι, μαθαίνω, είμαι πιο πολύ μες τα πράγματα. Τη Ματθίλδη δεν την ενδιαφέρει χρόνια τώρα θέλω να σας πω. Δεν είναι κάτι τωρινό. Πολλά χρόνια δεν βλέπει τηλεόραση η Ματθίλδη», απάντησε. 

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»

«Δε βιάζομαι να επιστρέψω στην τηλεόραση», δήλωσε στο Breakfast@Star η Μπέττυ Μαγγίρα

«Δε βιάζομαι να επιστρέψω στην τηλεόραση», δήλωσε στο Breakfast@Star η Μπέττυ Μαγγίρα

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε και για τον αν θα τη δούμε στο δεύτερο μισό της τηλεόρασης. «Το να γίνει πραγματικότητα κάτι... δεν ξέρω αν είναι τόσο κοντά. Θα εξαρτηθεί από την πρόταση και κατά πόσο θα θέλω. Ένα θα σου πω, εγώ δε βιάζομαι να επιστρέψω», ξεκαθάρισε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

