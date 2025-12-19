GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!

H μεγάλη στιγμή έφτασε για το GNTM 2025 και απόψε στις 21:00 στο Star θα μάθουμε ποιος ή ποια θα στεφθεί το επόμενο Greece’s Next Top Model με έναν τελικό υπερπαραγωγή!

Τέσσερις φιναλίστ, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα θα περάσουν από απαιτητικές δοκιμασίες!

Ο τελικός του GNTM 2025 ξεκινά με μια πασαρέλα που γράφει ιστορία. Τα τέσσερα μοντέλα συναντούν 15 πρώην διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου, σε ένα αναπάντεχο reunion γεμάτο χαρά και νοσταλγία.

Στο τέλος της δοκιμασίας, ένας από τους τέσσερις διαγωνιζόμενους αποχωρεί, αφήνοντας τρεις φιναλίστ να συνεχίσουν στην τελική ευθεία.

Ο δρόμος προς τη νίκη περνά μέσα από εικόνες, που συνδυάζουν art direction υψηλής αισθητικής με απόλυτο fashion performance.

Ωστόσο, το κοινό έχει τον τελευταίο λόγο. Η ψηφοφορία ανοίγει και οι τηλεθεατές καλούνται να αναδείξουν το μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή του GNTM 2025!

Ένας τελικός γεμάτος ενέργεια, συγκίνηση και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες!

Το φινάλε του GNTM 2025 απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00, είναι στο Star και είναι πιο λαμπερό από ποτέ!

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει: