GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!

Ανέστης, Ξένια, Ειρήνη και Γιώργος διεκδικούν το έπαθλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 22:06 GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: Η Ειρήνη αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
19.12.25 , 21:11 GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και προβλέπουν τον νικητή!
19.12.25 , 21:04 GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!
19.12.25 , 20:58 Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
19.12.25 , 20:08 Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα
19.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
19.12.25 , 19:02 Γιαννόπουλος: «Ο Ν. Παππάς λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε»
19.12.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει να γινει κουμπάρα του Πέτρου και της Μάρθας
19.12.25 , 18:24 Cash or Trash: Χιωτίνη και Μπέλε διεκδικούν ένα ζευγάρι γάντια Chanel!
19.12.25 , 17:46 Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
GNTM Τελικός: Δες Live Το Τελευταίο Επεισόδιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H μεγάλη στιγμή έφτασε για το GNTM 2025 και απόψε στις 21:00 στο Star θα μάθουμε ποιος ή ποια θα στεφθεί το επόμενο Greece’s Next Top Model με έναν τελικό υπερπαραγωγή!

Δείτε εδώ live τον μεγάλο τελικό του GNTM

Τέσσερις φιναλίστ, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα θα περάσουν από απαιτητικές δοκιμασίες!

GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!

Ο τελικός του GNTM 2025 ξεκινά με μια πασαρέλα που γράφει ιστορία. Τα τέσσερα μοντέλα συναντούν 15 πρώην διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου, σε ένα αναπάντεχο reunion γεμάτο χαρά και νοσταλγία.

Στο τέλος της δοκιμασίας, ένας από τους τέσσερις διαγωνιζόμενους αποχωρεί, αφήνοντας τρεις φιναλίστ να συνεχίσουν στην τελική ευθεία.

Ο δρόμος προς τη νίκη περνά μέσα από εικόνες, που συνδυάζουν art direction υψηλής αισθητικής με απόλυτο fashion performance.

Ωστόσο, το κοινό έχει τον τελευταίο λόγο. Η ψηφοφορία ανοίγει και οι τηλεθεατές καλούνται να αναδείξουν το μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή του GNTM 2025!

Ένας τελικός γεμάτος ενέργεια, συγκίνηση και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες!

Το φινάλε του GNTM 2025 απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00, είναι στο Star και είναι πιο λαμπερό από ποτέ!

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

  • 50.000 ευρώ
  • ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
  • υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ
     
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top