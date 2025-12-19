GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

Μετά την αποχώρηση της Ειρήνης έμειναν οι τρεις φιναλίστ που θα μπουν στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του GNTM 2025!
H Hλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι η πιο κρίσιμη στιγμή έφτασε και πλέον η απόφαση περνά στα χέρια του κοινού.
Από αυτή τη στιγμή, οι γραμμές ψηφοφορίας είναι ανοιχτές και εσύ μπορείς να καθορίσεις ποιο μοντέλο θέλεις να σηκώσει το τρόπαιο.
Η ψηφοφορία του κοινού θα προστεθεί στη βαθμολογία των κριτών κι έτσι θα αναδειχθεί το επόμενο Greece's Next Top Model.
Αν έχεις ξεχωρίσει τον αγαπημένο σου παίκτη, τώρα είναι η ώρα να τον στηρίξεις. Μπορείς να ψηφίσεις είτε τηλεφωνικά είτε με SMS.
Πώς ψηφίζεις για τον τελικό του GNTM
Αν θες να κερδίσει ο Ανέστης
Αν θες να κερδίσει ο Γιώργος
Αν θες να κερδίσει η Ξένια
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει… Ποιος θα κερδίσει τον τίτλο του GNTM; Η ψήφος σου μετράει!