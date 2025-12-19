GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

Μάθε πώς ψηφίζεις για τον μεγάλο νικητή του GNTM 6

Μετά την αποχώρηση της Ειρήνης έμειναν οι τρεις φιναλίστ που θα μπουν στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του GNTM 2025!

H Hλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι η πιο κρίσιμη στιγμή έφτασε και πλέον η απόφαση περνά στα χέρια του κοινού.

Από αυτή τη στιγμή, οι γραμμές ψηφοφορίας είναι ανοιχτές και εσύ μπορείς να καθορίσεις ποιο μοντέλο θέλεις να σηκώσει το τρόπαιο.

Η ψηφοφορία του κοινού θα προστεθεί στη βαθμολογία των κριτών κι έτσι θα αναδειχθεί το επόμενο Greece's Next Top Model.

Αν έχεις ξεχωρίσει τον αγαπημένο σου παίκτη, τώρα είναι η ώρα να τον στηρίξεις. Μπορείς να ψηφίσεις είτε τηλεφωνικά είτε με SMS.

Πώς ψηφίζεις για τον τελικό του GNTM

Αν θες να κερδίσει ο Ανέστης

Αν θες να κερδίσει ο Γιώργος

Αν θες να κερδίσει η Ξένια

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει… Ποιος θα κερδίσει τον τίτλο του GNTM; Η ψήφος σου μετράει!