GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

Ποια είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νικητή

STAR.GR
Media
Μάθε πώς ψηφίζεις για τον μεγάλο νικητή του GNTM 6
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την αποχώρηση της Ειρήνης έμειναν οι τρεις φιναλίστ που θα μπουν στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του GNTM 2025!

GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

H Hλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι η πιο κρίσιμη στιγμή έφτασε και πλέον η απόφαση περνά στα χέρια του κοινού. 

Από αυτή τη στιγμή, οι γραμμές ψηφοφορίας είναι ανοιχτές και εσύ μπορείς να καθορίσεις ποιο μοντέλο θέλεις να σηκώσει το τρόπαιο. 

Η ψηφοφορία του κοινού θα προστεθεί στη βαθμολογία των κριτών κι έτσι θα αναδειχθεί το επόμενο Greece's Next Top Model.

Αν έχεις ξεχωρίσει τον αγαπημένο σου παίκτη, τώρα είναι η ώρα να τον στηρίξεις. Μπορείς να ψηφίσεις είτε τηλεφωνικά είτε με SMS.

Πώς ψηφίζεις για τον τελικό του GNTM

Αν θες να κερδίσει ο Ανέστης

Ανέστης

Αν θες να κερδίσει ο Γιώργος 

GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

Αν θες να κερδίσει η Ξένια 

GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει… Ποιος θα κερδίσει τον τίτλο του GNTM; Η ψήφος σου μετράει!

