Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Οι αγρότες απέκλεισαν τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος, μεταφέρει το ρεπορτάζ για τον αποκλεισμό της από τρακτέρ αγροτών της Εύβοιας.

Από τις 19:00 και για τρεις ώρες, δηλαδή έως τις 22:00 θα παραμείνει αποκλεισμένος από τρακτέρ και αγρότες ο δρόμος από Αθήνα, τόσο προς την Υψηλή γέφυρα, όσο και προς την παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Η Τροχαία έχει κάνει εκτροπή της κυκλοφορίας στη διασταύρωση στο Βαθύ Αυλίδος και κατευθύνει τους οδηγούς προς Ριτσώνα θα φτάνουν στην Χαλκίδα με μια παράκαμψη 15 χιλιομέτρων μέσω της παλιάς εθνικής. Την Κυριακή στις 17:00 το απόγευμα οι αγρότες από τα μπλόκα Εύβοιας, Κάστρου, Θήβας και Αταλάντης προγραμματίζουν να σηκώσουν τις μπάρες για δωρεάν διέλευση των εκδρομέων από τα διόδια Αφιδνών.