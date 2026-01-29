Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη

Ερμήνευσε τραγούδια του Βασίλη Καρρά

Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποίησε μια απόλυτα επιτυχημένη και sold out περιοδεία με τον Νίκο Ζωιδάκη, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε μια συγκινητική αποκάλυψη που αφορά τα επόμενα μουσικά της βήματα, αναφορικά με αυτό που ετοιμάζει, από καρδιάς, για τον «πατέρα» της.

Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη

Πιο συγκεκριμένα, από τη σκηνή του Kinisis στη Μελβούρνη, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως με την επιστροφή της στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει ένα ξεχωριστό live medley με αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη Καρρά, ένα project που ετοίμαζε εδώ και καιρό. Τραγούδια, που έχουν σημαδέψει την ίδια και τον κόσμο, δίνοντας τον τίτλο «Από Καρδιάς-Βασίλης Καρράς Meddley».

Το κοινό στη Μελβούρνη την αποθέωσε, τραγουδώντας μαζί της τις διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και έντονες στιγμές συγκίνησης.

Με το νέο αυτό medley, η Κέλλυ Κελεκίδου αποτίει φόρο τιμής αγάπης στον Βασίλη Καρρά, τον οποίο θεωρούσε σαν «μπαμπά» της. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που τιμά το έργο του, καθώς πριν από ενάμιση χρόνο την είχαμε απολαύσει σε ακόμη ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του.

Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη

Ο ίδιος ο Βασίλης Καρράς, που της είχε ιδιαίτερη αδυναμία και την ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο της, της είχε γράψει το single «Άτομο Φευγάτο», σφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βαθιά καλλιτεχνική και ανθρώπινη σχέση τους.

Η Κέλλυ Κελεκίδου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, όταν είδε το κατάμεστο νυχτερινό κέντρο στη Μελβούρνη να τραγουδά μαζί της τον αγαπημένο τους Βασίλη, σε μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά την επιτυχημένη περιοδεία της στην Αυστραλία, η Κέλλυ Κελεκίδου, εκτός από την κυκλοφορία του νέου live medley – αφιερωμένου στον Βασίλη Καρρά – ετοιμάζει και νέες μουσικές εκπλήξεις, καθώς και live εμφανίσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

 

@kellykelekidouofficial

Για πρώτη φορά στην Αυστραλία 🇦🇺ένα medley με τραγούδια του Βασίλη Καρρά ❤️Από καρδιάς για εσάς ..κάτι που ετοιμάζω καιρό …Πως σας φαίνεται;

♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou

 

Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε στα social media, με τίτλο «Από Καρδιάς»!

 

ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΖΩΪΔΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
