Θανατηφόρο τροχαίο στο κέντρο: Αστυνομικός παραβίασε κόκκινο σηματοδότη

Αστυνομικός παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο- Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια/ ρεπορτάζ Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Τραγική κατάληξη είχε η κίνηση ενός αστυνομικού της Άμεσης Δράσης να παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη, με την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, με τον 63χρονο να χάνει τελικά τη ζωή του.

Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Μέρλιν, λίγα μέτρα από τη Βουλή.

Ο αστυνομικός της Άμεσης δράσης που ήταν ο οδηγός της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας παραβίασε το κόκκινο και συγκρούστηκε με έναν 63χρονο, υπάλληλο εταιρείας σεκιούριτι, ο οποίος οδηγούσε και εκείνος μηχανή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον 63χρονο να τραυματίζεται πιο σοβαρά και να μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα, το χειρουργείο διήρκησε 12 ολόκληρες ώρες.

«Ο αστυνομικός αποδέχεται όλες τις ευθύνες που του αναλογούν. Έχει τραυματιστεί στο πόδι κι έχει αρκετά ράμματα», είπε στο Star ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Βαριές οι κατηγορίες για τον αστυνομικό που προκάλεσε το τροχαίο

Ο κατηγορούμενος πλέον αστυνομικός αντιμετωπίζει δύο πολύ σοβαρά αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Για το πρώτο αδίκημα κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.

Αναμένεται να δώσει εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες στις δικαστικές αρχές, ενώ διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση. Το θύμα ήταν πατέρας δύο παιδιών.

