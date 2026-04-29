Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με κρύο από την Πέμπτη

Πού αναμένονται βροχές αλλά και… χιόνια!

29.04.26 , 20:37
Χειμωνιάτικος ο καιρός της Πρωτομαγιάς (βίντεο Star)
  • Από την Πέμπτη, ο καιρός θα αλλάξει δραστικά με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές έως την Κυριακή.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει έως 10 βαθμούς, με μέγιστες τιμές 15-22 βαθμούς ανά περιοχή.
  • Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και θα υπάρξουν χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.
  • Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς με βροχές και ενισχυμένους βοριάδες.
  • Από τη Δευτέρα, αναμένεται επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικο καιρό με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

«Χειμωνιάτικος» θα είναι ο καιρός το τριήμερο της  Πρωτομαγιάς, καθώς το σκηνικό αλλάζει αισθητά από την Πέμπτη, με απότομη βουτιά της θερμοκρασίας και βροχές που θα κρατήσουν έως και την Κυριακή. 

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star Mατίνα Μπέρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα  Ζαχαρέα,  από το απογευμα της Πέμπτης η χώρα θα αρχίζει να επηρεάζεται απο μια «ψυχρή εισβολή» που μας έρχεται απο τα Βαλκάνια.  

Μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη με απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Η μεταβολή ξεκινά από τη Μακεδονία και τη Θράκη και σταδιακά θα επηρεάσει τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα από το βράδυ. Η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές  θα πέσει λοιπόν αποτομα κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν. 

Πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς και βροχές 

Την  Πρωτομαγιά, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν σε Μακεδονία και Θράκη τους 15 βαθμούς,  κάνοντας βουτιά 8 μονάδων, σε Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο και νησιά του Βόρειου Αιγαιου και των Κυκλάδων  τους 16 με 18, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όπως η Άρτα το Αγρίνιο, ο Πύργος και τα Επτάνησα θα φτάσει 19 με 20, στην Κρήτη 21 και στη Ρόδο 22 βαθμούς. 

Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας την Πρωτομαγιά 

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου.

Oi βροχές θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος της χώρας κυρίως  Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησο και  στα ορεινά των περιοχών αυτών θα έχουμε ακόμα και χιονοπτώσεις! 

 

Πρωτομαγιά: Κατρακυλά ο υδράργυρος στην Αττική- Κρύο και βροχές στη Θεσσαλονίκη 
 

Στην Αττική ο υδράργυρος θα πέσει 10 μονάδες  κατρακυλώντας η μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.  Θα βρέχει κατά διαστήματα μέσα στη μέρα ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική την Πρωτομαγιά 

Βροχές θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα που δεν θα ξεπερνά τους 15 βαθμούς. \

Πρωτομαγιά: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη 

Επιμένει η «ψυχρή εισβολή» και το Σάββατο 

Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια  χαμηλά επίπεδα.  Οι βροχές θα είναι λιγότερες, αλλά θα επιμείνουν κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και  Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αγαίο ως 8 μποφορ.

Από το μεσημέρι της Κυριακής υποχωρεί το «ψυχρό κύμα»  

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο 2-4 βαθμούς περιπου και οι βροχές θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο. Από  Δευτέρα, επιστρέφουμε σε πιο ανοιξιάτικο καιρό, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
 

