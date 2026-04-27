Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Αποσπάσματα από τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα με τον Μαργαρίτη Σχοινά/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα συμμετείχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών με τον γιο της, Βασίλη Ρουσόπουλο.
  • Συζήτησε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, για την ελληνική γεωργία.
  • Η συζήτηση είχε τίτλο "Greek agriculture: From crisis to alignment" και αφορούσε νέες ευρωπαϊκές πολιτικές και αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Σχοινάς προανήγγειλε αλλαγές στο σύστημα πληρωμών και ελέγχων για αγρότες, με στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση διαδικασιών.
  • Η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εκδήλωση στα social media.

Συνοδευόμενη από τον τον γιο της, Βασίλη Ρουσόπουλο, συμμετείχε η Μάρα Ζαχαρέα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο οποίο ήταν ομιλήτρια και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Η Διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού δημοσίευσε μια φωτογραφία στα instastories από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, έχοντας δίπλα τον 29χρονο γιο της.

Ο Βασίλης Ρουσόπουλος είναι το πρώτο παιδί της Μάρας Ζαχαρέα και του συζύγου της, Θεόδωρου Ρουσόπουλο. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτική Επικοινωνία από το London School of Economics and Political Science. Τώρα, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα παιδί, την 26χρονη Άννα Ρουσόπουλου, η οποία ασχολείται με τη ζωγραφική. 

Oικονομικό Φόρουμ Δελφών: Συζήτηση Μάρας Ζαχαρέα με τον Μαργαρίτη Σχοινά

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 22 Απριλίου έως το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στους Δελφούς.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Μάρα Ζαχαρέα συζήτησε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, για θέματα σχετικά με την ελληνική γεωργία. «Greek agriculture: From crisis to alignment», ήταν ο τίτλος της συζήτησής τους. 

«Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρώην ευρωπαίο επίτροπο και νυν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στο πλαίσιο του 11ου @delphieconomicforum 🙏 . Βγήκαν ειδήσεις για την καινούργια ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, τη συμφωνία mercosur , τα εμβόλια και τις αλλαγές στον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναζητήστε περισσότερα στο site του
#delphiforum», έγραψε χαρακτηριστικά η Μάρα Ζαχαρέα στη λεζάντα της ανάρτησής της και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα, προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα πληρωμών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και στους ελέγχους για αγρότες και κτηνοτρόφους. Ο ίδιος περιέγραψε ένα νέο μοντέλο που θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι απαιτείται τεχνική λύση, αλλά είναι εφικτή. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
11Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ
 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top