Στράτος Τζώρτζογλου: Η ηλικία, το Instagram, οι δύο γάμοι και η κατάθλιψη

Το βιογραφικό του γνωστού ηθοποιού

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στράτος Τζώρτζογλου είναι 60 ετών, γεννημένος στον Πειραιά, με καριέρα στο θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.
  • Έχει παντρευτεί δύο φορές, με την πρώτη σύζυγο Μαρία Γεωργιάδου απέκτησε έναν γιο, τον Αλκιβιάδη, και το 2019 παντρεύτηκε τη Σοφία Μαριόλα, με την οποία χώρισαν το 2023.
  • Έχει υποφέρει από κατάθλιψη, κυρίως μετά το θάνατο της μητέρας του, αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει με ψυχιατρική βοήθεια.
  • Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες και έχει βραβευτεί για τις ερμηνείες του σε ταινίες.
  • Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram έχει πάνω από 41.000 followers.

Ένας ηθοποιός που έχει αφήσει το δικό του «αποτύπωμα» στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος σήμερα είναι 60 χρόνων.

«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»

 

 

Γνωρίζοντας τον Στράτο Τζώρτζογλου - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1965 στον Πειραιά 
  • Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @stratostzortzoglouofficial και απαριθμεί πάνω από 41.000 followers
  • Σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν

 

 

  • Έχει συνεργαστεί με πολλούς αξιόλογους σκηνοθέτες στη θεατρική σκηνή, όπως οι: Κάρολος Κουν, Μίνως Βολανάκης, Ζυλ Ντασσέν, Σπύρος Ευαγγελάτος, Ρούλα Πατεράκη, Ανδρέας Βουτσινάς, καθώς και στον κινηματογράφο, όπως οι: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης, Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Παναγιωτόπουλος
  • Έχει πρωταγωνιστείσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Το σημάδι του έρωτα», «Στο δρόμο της καρδιάς», «Στη Σκιά του Πολέμου», «Ιδιαίτερα για κλάματα», « Οι Φρουροί της Αχαΐας», «Μυστικές διαδρομές», «Μια Υπέροχη Ζωή», «Η φανέλα με το 9», «Η Ζωή της Άλλης» κ.ά.

 

 

  • Όσον αφορά στις διεθνείς συνεργασίες του, ο γνωστός ηθοποιός συνεργάστηκε το 1994 με την Eva Bergman στην ταινία «One Love and the Other», ενώ το 2004 συνεργάστηκε με τον Michelle Favart στην ταινία «Le Dernier Monsieur des Balcans»
  • Ο Στράτος Τζώρτζογλου πραγματοποιεί σεμινάρια υποκριτικής και αυτοβελτίωσης, τα οποία εστιάζουν στη σύνδεση της θεατρικής τέχνης με την προσωπική ανάπτυξη συχνά σε συνεργασία με τη «Σχολή Αγάπης Εαυτού», τα οποία περιλαμβάνουν εργαστήρια πάνω σε κλασικά έργα, διήμερα σεμινάρια κ.ά.

 

 

  • Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει βραβευτεί δύο φορές, λαμβάνοντας ένα κρατικό βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Πάνω Κάτω και Πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Ειρήνη Παπά και βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου το 1989 για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στο Stars de Demain στη Γενεύη
  • Από το 1989 έως το 2004 ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό-σεναριογράφο Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Αλκιβιάδη (1997), ενώ το 2019 ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με το μοντέλο Σοφία Μαριόλα.

 

 

Στράτος Τζώρτζογλου: Η κατάθλιψη και ο χωρισμός από τη Σοφία Μαριόλα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα, αποφάσισαν έπειτα από 8 χρόνια κοινής πορείας, να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ενώ από τον Οκτώβριο δε μένουν πια μαζί. 

Το πρώην ζευγάρι είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας το 2019 στην Κρήτη, με κουμπάρα τη Βάνα Μπάρμπα και όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ήταν εκείνος που είπε στη σύζυγό του ότι δεν επιθυμεί να κάνει άλλο παιδί, αφού θεωρεί πως είναι πλέον μεγάλος ηλικιακά.

Η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει αποκτήσει έναν γιο με την πρώην σύζυγό του Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1989 έωςτο 2004. Ο γιος του, Αλκιβιάδης, είναι σήμερα 28 χρόνων και ασχολείται με τη σκηνοθεσία.

Η Μαρία Γεωργιάδου είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον 60χρονο σήμερα ηθοποιό, μετά το διαζύγιό τους, δηλώνοντας ότι: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικό. Υπάρχει το ότι έχουμε ένα παιδί που το αγαπάμε και οι δύο πολύ και ότι χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

 

 

Όσον αφορά στο χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Ζήνα Κουτσελίνη ότι: «Ήμασταν 8 χρόνια μαζί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε για έναν άνθρωπο που ήσασταν τόσα χρόνια μαζί. Με παρακάλεσε η μαμά της να μη μιλάω για τη Σοφία. H μαμά της τρόμαξε επειδή γράφτηκαν κάποια μη κολακευτικά σχόλια για τη Σοφία. Το κοινό έγραψε αρνητικά πράγματα για το φιλί της Σοφίας» ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». 

 

 

Παλαιότερα, ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν μετά το θάνατο της μητέρας του, η κατάθλιψη του «χτύπησε» την πόρτα: «Έφτασα σε σημείο να μη θέλω να τρώω και να κάνω μπάνιο. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πεθάνω. Η Μαριόλα προσπάθησε να βοηθήσει με την κατάθλιψη, αλλά δεν καταλάβαινε. Ήμουν ο "σούπερ Τζώρτζογλου" και ξαφνικά έβλεπε άλλον». Όπως είπε, κατλαφερε να το αντιμετωπίσει: «Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε φάρμακα και μέσα σε τρεις μήνες, ξύπνησα μια μέρα και η κατάθλιψη είχε φύγει, ήμουν όπως παλιά».

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε δημόσια και στη δύσκολη στιγμή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, λέγοντας ότι: «Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ο Άγιος άνθρωπος που μου ζήτησε να πω το "Πιστεύω", με έσωσε. Τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος με έσωσε. Χωρίς αυτόν μπορεί να μη ζούσα. Είχα φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Είχα σκέψεις να πέσω από τον τρίτο όροφο. Ούτε η Σοφία το ήξερε ούτε η μαμά της. Αυτός ο γέροντας με έσωσε. Μου είπε πως ο Χριστούλης με αγαπάει».

 

