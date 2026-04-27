Στράτος Τζώρτζογλου: Η ηλικία, το Instagram, οι δύο γάμοι και η κατάθλιψη

Ένας ηθοποιός που έχει αφήσει το δικό του «αποτύπωμα» στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος σήμερα είναι 60 χρόνων.

Γνωρίζοντας τον Στράτο Τζώρτζογλου - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1965 στον Πειραιά

Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @stratostzortzoglouofficial και απαριθμεί πάνω από 41.000 followers

Σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν

Έχει συνεργαστεί με πολλούς αξιόλογους σκηνοθέτες στη θεατρική σκηνή, όπως οι: Κάρολος Κουν, Μίνως Βολανάκης, Ζυλ Ντασσέν, Σπύρος Ευαγγελάτος, Ρούλα Πατεράκη, Ανδρέας Βουτσινάς, καθώς και στον κινηματογράφο, όπως οι: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης, Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Παναγιωτόπουλος

Έχει πρωταγωνιστείσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Το σημάδι του έρωτα», «Στο δρόμο της καρδιάς», «Στη Σκιά του Πολέμου», «Ιδιαίτερα για κλάματα», « Οι Φρουροί της Αχαΐας», «Μυστικές διαδρομές», «Μια Υπέροχη Ζωή», «Η φανέλα με το 9», «Η Ζωή της Άλλης» κ.ά.

Όσον αφορά στις διεθνείς συνεργασίες του, ο γνωστός ηθοποιός συνεργάστηκε το 1994 με την Eva Bergman στην ταινία «One Love and the Other», ενώ το 2004 συνεργάστηκε με τον Michelle Favart στην ταινία «Le Dernier Monsieur des Balcans»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πραγματοποιεί σεμινάρια υποκριτικής και αυτοβελτίωσης, τα οποία εστιάζουν στη σύνδεση της θεατρικής τέχνης με την προσωπική ανάπτυξη συχνά σε συνεργασία με τη «Σχολή Αγάπης Εαυτού», τα οποία περιλαμβάνουν εργαστήρια πάνω σε κλασικά έργα, διήμερα σεμινάρια κ.ά.

Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει βραβευτεί δύο φορές, λαμβάνοντας ένα κρατικό βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Πάνω Κάτω και Πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Ειρήνη Παπά και βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου το 1989 για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στο Stars de Demain στη Γενεύη

Από το 1989 έως το 2004 ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό-σεναριογράφο Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Αλκιβιάδη (1997), ενώ το 2019 ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με το μοντέλο Σοφία Μαριόλα.

Στράτος Τζώρτζογλου: Η κατάθλιψη και ο χωρισμός από τη Σοφία Μαριόλα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα, αποφάσισαν έπειτα από 8 χρόνια κοινής πορείας, να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ενώ από τον Οκτώβριο δε μένουν πια μαζί.

Το πρώην ζευγάρι είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας το 2019 στην Κρήτη, με κουμπάρα τη Βάνα Μπάρμπα και όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ήταν εκείνος που είπε στη σύζυγό του ότι δεν επιθυμεί να κάνει άλλο παιδί, αφού θεωρεί πως είναι πλέον μεγάλος ηλικιακά.

Ο γιος του, Αλκιβιάδης, είναι σήμερα 28 χρόνων και ασχολείται με τη σκηνοθεσία.

Η Μαρία Γεωργιάδου είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον 60χρονο σήμερα ηθοποιό, μετά το διαζύγιό τους, δηλώνοντας ότι: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικό. Υπάρχει το ότι έχουμε ένα παιδί που το αγαπάμε και οι δύο πολύ και ότι χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Όσον αφορά στο χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Ζήνα Κουτσελίνη ότι: «Ήμασταν 8 χρόνια μαζί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε για έναν άνθρωπο που ήσασταν τόσα χρόνια μαζί. Με παρακάλεσε η μαμά της να μη μιλάω για τη Σοφία. H μαμά της τρόμαξε επειδή γράφτηκαν κάποια μη κολακευτικά σχόλια για τη Σοφία. Το κοινό έγραψε αρνητικά πράγματα για το φιλί της Σοφίας» ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Παλαιότερα, ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν μετά το θάνατο της μητέρας του, η κατάθλιψη του «χτύπησε» την πόρτα: «Έφτασα σε σημείο να μη θέλω να τρώω και να κάνω μπάνιο. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πεθάνω. Η Μαριόλα προσπάθησε να βοηθήσει με την κατάθλιψη, αλλά δεν καταλάβαινε. Ήμουν ο "σούπερ Τζώρτζογλου" και ξαφνικά έβλεπε άλλον». Όπως είπε, κατλαφερε να το αντιμετωπίσει: «Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε φάρμακα και μέσα σε τρεις μήνες, ξύπνησα μια μέρα και η κατάθλιψη είχε φύγει, ήμουν όπως παλιά».

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε δημόσια και στη δύσκολη στιγμή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, λέγοντας ότι: «Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ο Άγιος άνθρωπος που μου ζήτησε να πω το "Πιστεύω", με έσωσε. Τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος με έσωσε. Χωρίς αυτόν μπορεί να μη ζούσα. Είχα φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Είχα σκέψεις να πέσω από τον τρίτο όροφο. Ούτε η Σοφία το ήξερε ούτε η μαμά της. Αυτός ο γέροντας με έσωσε. Μου είπε πως ο Χριστούλης με αγαπάει».