«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»

Τα συναισθήματα που ένιωσε όταν πριν από λίγες μέρες όταν ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 του έδειξε τις φωτογραφίες της πρώην συζύγου του Σοφίας Μαριόλα με τον νέο της σύντροφο σε τρυφερά ενσταντανέ αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Δεν το περίμενα ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Δεν το περίμενα. Της δίνω όλα τα δίκια. Ήθελα να βρει έναν άνθρωπο να δημιουργήσει οικογένεια» είπε ο δημοφιλής ηθοποιός και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα.

H Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου σε παλαιότερη εμφάνισή τους/ φωτογραφία από NDP

Με την πρώην σύζυγό του άλλωστε ήταν μαζί 7 χρόνια και υπήρχε μία σχέση σεβασμού και αγάπης και από τις δύο πλευρές. Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2019 στην Κρήτη με κουμπάρα τη Βάνα Μπάρμπα και ο ίδιος όπως ισχυρίστηκε ήταν αυτός που είπε στη σύζυγό του πως δεν επιθυμεί να κάνει κι άλλο παιδί αφού θεωρεί πως είναι πλέον μεγάλος ηλικιακά.

Ο ηθοποιός άλλωστε έχει αποκτήσει έναν γιο με τη Μαρία Γεωργιάδου, τον Αλκιβιάδη ο οποίος είναι σήμερα, τον Αλκιβιάδη που σήμερα είναι 28 ετών.

Ο ηθοποιός αν είχε πει πως θα κράταγε φιλικές σχέσεις με τη Σοφία Μαριόλα, αποφάσισε να διάκοψει τελείως την επικοινωνία μαζί της αν και συνεχίζει, όπως τόνισε, να την αγαπά ως άνθρωπο.

«Δεν θέλω τίποτα τέλος» είπε σε ερώτηση που του έκανε η Ζήνα για το αν έχουν επικοινωνία.

«Ήμασταν 8 χρόνια μαζί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε για έναν άνθρωπο που ήσασταν τόσα χρόνια μαζί. Με παρακάλεσε η μαμά της να μην μιλάω για τη Σοφία. H μαμά της τρόμαξε επειδή γράφτηκαν κάποια μη κολακευτικά σχόλια για τη Σοφία. Το κοινό έγραψε αρνητικά πράγματα για το φιλί της Σοφίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην περίοδο που βίωσε κατάθλιψη μέσα στον γάμο του. Με το δικό της τρόπο η Σοφία προσπάθησε να είναι δίπλα μου. Η αγάπη μένει ακόμα κι αν αλλάξει σύντροφο. Ο έρωτας φεύγει αλλά η αγάπη μένει» ανέφερε ενώ τόνισε πως σε εκείνη τη φάση της ζωής του είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ο Άγιος άνθρωπος που μου ζήτησε να πω το ¨Πιστεύω» με έσωσε. Τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος με έσωσε. Χωρίς αυτόν μπορεί να μη ζούσα. Είχα φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Είχα σκέψεις να πέσω από τον τρίτο όροφο. Ούτε η Σοφία το ήξερε ούτε η μαμά της. Αυτός ο γέροντας με έσωσε. Μου είπε πως ο Χριστούλης με αγαπάει» τόνισε ο ηθοποιός.

