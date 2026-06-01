Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό

Το παραμυθένιο νυφικό, η λαμπερή τελετή και η εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Γάμος Αμαλίας: Η συγκινητική στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει τη νύφη για να την παραδώσει στον γαμπρό / Βίντεο: Instagram.com

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ σε μία ρομαντική τελετή στις 30 Μαΐου.
  • Ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό, σε μία συγκινητική στιγμή.
  • Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε σε ειδυλλιακό σκηνικό, με νυφικό παραμυθένιο.
  • Μετά την τελετή, ακολούθησε δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο, όπου το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο χορό.
  • Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί πολιτικά στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε μία εντυπωσιακή τελετή, η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε το Σάββατο 30 Μαΐου τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ, ενώ ο γάμος έλαβε χώρα σε μία πανέμορφη και ρομαντική τοποθεσία, μέσα στη φύση και με φόντο το απέραντο γαλάζιο. 

Το νυφικό της νύφης ήταν παραμυθένιο, με μία μακριά εντυπωσιακή ουρά, ενώ μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της μέρας, ήταν η στιγμή που ο μπαμπάς της, Πέτρος Κωστόπουλος, συνόδευσε την Αμαλία και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, η γαμήλια τελετή έγινε σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, συνοδεύει την πανέμορφη νύφη στον Τζέικ Μέντγουελ.

Η συγκινητική στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του, Αμαλία, για να την παραδώσει στον γαμπρό / Βίντεο: Instagram.com

Την αξέχαστη αυτή στιγμή, που όλοι οι πατεράδες θέλουν να θυμούνται με συγκίνηση, ο Πέτρος Κωστόπουλος τη δημοσίευσε στα social media, ενώ στο προφίλ του στο Instagram ανάρτησε και την παρακάτω φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί στο αυτοκίνητο, λίγο πριν τη συνοδεύσει και την παραδώσει στο γαμπρό, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας: «30/5/2026 @amalia», με την κόρη του από κάτω να σχολιάζει «σ'αγαπώ,».

 

Δείτε τον Πέτρο Κωστόπουλο και την κόρη του, Αμαλία:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ έλαμπαν από ευτυχία, ενώ καθόλη τη διάρκεια του μυστηρίου έριχναν συνεχώς ο ένας στον άλλον βλέμματα αγάπης και τρυφερότητας.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, ακολούθησε δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, όπου η Αμαλία Κωστοπουλου και ο σύζυγός της έκοψαν τη φαντασμαγορική γαμήλια τούρτα και όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω τους όταν χόρεψαν τον πρώτο χορό.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν στο κέντρο της πίστας, έδωσαν ένα τρυφερό φιλί και χόρεψαν ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, με τους καλεσμένους να τους κοιτούν με θαυμασμό.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Υπενθυμίζουμε, ότι το αγαπημένο ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ ζει μόνιμα στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου, Τζέικ Μέντγουελ.

Διαβάστε περισσότερα:
