Σε μία εντυπωσιακή τελετή, η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε το Σάββατο 30 Μαΐου τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ, ενώ ο γάμος έλαβε χώρα σε μία πανέμορφη και ρομαντική τοποθεσία, μέσα στη φύση και με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Το νυφικό της νύφης ήταν παραμυθένιο, με μία μακριά εντυπωσιακή ουρά, ενώ μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της μέρας, ήταν η στιγμή που ο μπαμπάς της, Πέτρος Κωστόπουλος, συνόδευσε την Αμαλία και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, η γαμήλια τελετή έγινε σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, συνοδεύει την πανέμορφη νύφη στον Τζέικ Μέντγουελ.

Την αξέχαστη αυτή στιγμή, που όλοι οι πατεράδες θέλουν να θυμούνται με συγκίνηση, ο Πέτρος Κωστόπουλος τη δημοσίευσε στα social media, ενώ στο προφίλ του στο Instagram ανάρτησε και την παρακάτω φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί στο αυτοκίνητο, λίγο πριν τη συνοδεύσει και την παραδώσει στο γαμπρό, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας: «30/5/2026 @amalia», με την κόρη του από κάτω να σχολιάζει «σ'αγαπώ,».

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ έλαμπαν από ευτυχία, ενώ καθόλη τη διάρκεια του μυστηρίου έριχναν συνεχώς ο ένας στον άλλον βλέμματα αγάπης και τρυφερότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, ακολούθησε δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, όπου η Αμαλία Κωστοπουλου και ο σύζυγός της έκοψαν τη φαντασμαγορική γαμήλια τούρτα και όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω τους όταν χόρεψαν τον πρώτο χορό.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν στο κέντρο της πίστας, έδωσαν ένα τρυφερό φιλί και χόρεψαν ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, με τους καλεσμένους να τους κοιτούν με θαυμασμό.

Υπενθυμίζουμε, ότι το αγαπημένο ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ ζει μόνιμα στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου, Τζέικ Μέντγουελ.