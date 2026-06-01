Alfa Romeo: Ποιο είναι το μέλλον -Το νέο μοντέλο της

Με αφετηρία το Stellantis Investor Day 2026 που έγινε στις 21 Μαΐου, η Alfa Romeo χαράσσει στρατηγική σταθερής πορείας και ισχυρής ανάπτυξης μέσα από το πλάνο FaSTLAne 2030.Με εμπλουτισμό της γκάμας και εφαρμογή κορυφαίων τεχνολογιών, θα κινηθεί με γνώμονα την ενίσχυση της παρουσίας της στα B και C Segment, παράλληλα με project που τονώνουν την αίγλη της σε κάθε επίπεδο. Οι νέες Alfa Romeo δε θα μοιάζουν με τίποτα άλλο στην κατηγορία τους, ούτε θα αποκλίνουν στο ελάχιστο από τα ιδανικά της μάρκας.

Το πλάνο της μάρκας εκφράζεται συνοπτικά ως εξής:

H Junior θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα B-SUV και να αποτελεί την είσοδο στον κόσμο της Alfa Romeo.Θα παρουσιαστεί ένα ολοκαίνουργιο C-SUV με βάση την πλατφόρμα STLA Medium και γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών εκδόσεων. Θα είναι μια αυθεντική Alfa Romeo που θα κατασκευάζεται στην Ιταλία και θα ξεχωρίζει για την ποιότητα, τις επιδόσεις και την οδηγική ευχαρίστηση.

Συνδυάζοντας την καινοτομία με το μοναδικό DNA της, η θρυλική μάρκα θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό C Hatchback με αναφορές στην 147 και την Giulietta. Θα εισάγει νέες τεχνολογίες σε πολλά πεδία, ενώ θα έχει κορυφαία αποδοτικότητα με όλα τα συστήματα κίνησης.

Συνεχίζοντας το ζωντανό θρύλο της σύγχρονης 33 Stradale, το BOTTEGAFUORISERIE θα ενεργοποιήσει ένα νέο project πολύ περιορισμένης παραγωγής που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το κύρος της μάρκας.

Η νέα γενιά των Giulia και Stelvio ετοιμάζεται ολοταχώς. Τα μοντέλα θα βασίζονται σε ολοκαίνουργια πλατφόρμα συμβατή με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, ακολουθώντας την παράδοση της μάρκας σε αισθητικό και οδηγικό επίπεδο.