Εικόνες ντροπής στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, όπου κάτοικοι, ανάμεσά τους και Έλληνες ομογενείς, διαμαρτύρονταν για την ανέγερση τουριστικού θερέτρου στην περιοχή. Ένας Έλληνας τραυματίστηκε, ενώ έχουμε αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν χθες Σάββατο (30/05) μπροστά σε φράχτη, κι από την πίσω πλευρά, άνδρες που φορούσαν πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά τους εμπόδιζαν και πετούσαν ακόμη και πέτρες προς την πλευρά τους.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Ράνια Τραγομάλλου, στο βίντεο βλέπουμε τον Έλληνα ομογενή να διαμαρτύρεται και να λέει: «Εδώ είναι το σπίτι μου».

Απρόκλητα, τον πιάνουν, τον τραβούν από τα χέρια, τον χτυπούν με μπουνιά και τον ρίχνουν κάτω. Στη συνέχεια τον σέρνουν στο έδαφος, τραυματίζοντάς τον.

Στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, οι κάτοικοι αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι. Όπως καταγγέλλουν οι διαδηλωτές, οι άνδρες αυτοί, που χτυπούσαν, πετούσαν πέτρες και χρησιμοποιούσαν σπρέι πιπεριού, ανήκουν στην ιδιωτική ασφάλεια του έργου.

Στο σημείο υπήρχαν αλβανικές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως φαίνεται στα πλάνα, δεν παρενέβησαν. Σπρέι πιπεριού φέρεται πάντως να δέχθηκαν ακόμη και άνδρες της αλβανικής αστυνομίας που βρίσκονταν ανάμεσα στους διαδηλωτές.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παρασχεθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια, κατά τα οποία κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης του κράτους δικαίου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών των ομογενών. Παράλληλα, υπενθυμίζει με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.