Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας

Τον άνδρα που έζησε πάνω από τρία χρόνια με το ήπαρ της κόρης της, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση η κ. Κέλλυ Καμπάκη, η μητέρα της Έμμας, της άτυχης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στα τέλη του 2022 όταν ένας ασυνείδητος οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την παράτησε αιμόφυρτη στη Θεσσαλονίκη.

Η 21χρονη κοπέλα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή τον Νοέμβριο του 2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας δίνοντας ζωή σε συνανθρώπους της.

Δυστυχώς, ο λήπτης που έλαβε το ήπαρ της άτυχης φοιτήτριας, έφυγε από τη ζωή.

Στη συγκλονιστική της ανάρτηση, η μητέρα της Έμμας, αποχαιρετά τον άνθρωπο που για πάνω από τρία χρόνια έζησε με το μόσχευμα της κόρης της.

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», αναφέρει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας της Έμμας:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!».