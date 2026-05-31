Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας

Το «αντίο» της μητέρας της, στον άνδρα που είχε λάβει το μόσχευμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.05.26 , 18:55 Η βαφτιστήρα και ο νονός που ήρθαν να παίξουν στο Lingo!
31.05.26 , 18:09 Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
31.05.26 , 16:51 Αλβανία: Eπεισόδια με Έλληνα τραυματία - «Πλήρη διαλεύκανση» ζητά το ΥΠEΞ
31.05.26 , 16:38 Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
31.05.26 , 16:28 Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα
31.05.26 , 16:22 Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026
31.05.26 , 16:00 TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα
31.05.26 , 16:00 Hair trends: 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι
31.05.26 , 15:44 Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
31.05.26 , 15:22 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
31.05.26 , 15:20 Βίαια επεισόδια στο Παρίσι - Νεκρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν
31.05.26 , 14:54 Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
31.05.26 , 14:49 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
31.05.26 , 14:08 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα - Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη
31.05.26 , 14:07 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτισαν τη 2 ετών κόρη τους
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είχε πει η μητέρα της αδικοχαμένης Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη στη Super Κατερίνα» / Βίντεο αρχείου από Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον άνδρα που έζησε πάνω από τρία χρόνια με το ήπαρ της κόρης της, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση η κ. Κέλλυ Καμπάκη, η μητέρα της Έμμας, της άτυχης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στα τέλη του 2022 όταν ένας ασυνείδητος οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την παράτησε αιμόφυρτη στη Θεσσαλονίκη.

Τροχαίο Έμμα: «Σκότωσαν το παιδί μου και μετά κάπνισαν τσιγάρο»

Η 21χρονη κοπέλα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή τον Νοέμβριο του 2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας δίνοντας ζωή σε συνανθρώπους της.

Δυστυχώς, ο λήπτης που έλαβε το ήπαρ της άτυχης φοιτήτριας, έφυγε από τη ζωή.

Συγκίνηση στη δίκη για την Έμμα: Ήταν εκεί η γυναίκα που πήρε τον νεφρό της

Στη συγκλονιστική της ανάρτηση, η μητέρα της Έμμας, αποχαιρετά τον άνθρωπο που για πάνω από τρία χρόνια έζησε με το μόσχευμα της κόρης της. 

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», αναφέρει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας της Έμμας:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου…  Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΜΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
 |
21ΧΡΟΝΗ ΕΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top