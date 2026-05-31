Στιγμιότυπα από τη βάφτιση της κόρης της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας έζησαν χθες, Σάββατο 30 Μαΐου, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς βάπτισαν την δύο ετών κορούλα τους, η οποία πήρε τα ονόματα Ραφαηλία - Ματθίλδη.

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας στη βάφτιση της κόρης τους

Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο δύο ημέρες πριν από τη βάφτιση της πολυαγαπημένης τους κόρης, δηλαδή, τις 28 Μαΐου υπό άκρα μυστικότητα.

Χθες Σάββατο, με την ευκαιρία της βάφτισης της κόρης τους, το ζευγάρι αποφάσισε να διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι, καλώντας φίλους και συγγενείς, γιορτάζοντας ταυτόχρονα δύο υπέροχες περιστάσεις!

Έτσι, η βάφτιση της Ραφαηλίας - Ματθίλδης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, ενώ μετά το τέλος του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή, δημοσιεύοντας στα social media στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά.

Η μικρή Ραφαηλία - Ματθίλδη, όπως είναι προφανές, έκλεψε την παράσταση και βρέθηκε στο επίκεντρο της αγάπης και των ευχών όλων.

Υπενθυμίζουμε ότι η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, ενώ την άνοιξη του 2024 υποδέχτηκαν την κόρη τους.

Η Βίκυ Κάβουρα σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει είχε αναφερθεί στη μητρότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι την έκανε να νιώσει νέα συναισθήματα και ότι δεν της λείπουν πράγματα που έκανε προτού γίνει μητέρα.