1% Club, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows!
Στο πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως το 1% του πληθυσμού;
Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!
Απόψε, Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται το τηλεοπτικό κοινό στο 1% Club και φιλοξενεί δύο ξεχωριστούς καλεσμένους: τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, τραγουδοποιό Μαρίνα Σπανού, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και ευρηματικές δοκιμασίες λογικής, που μας καλούν να σκεφτούμε διαφορετικά.
Ανάμεσα στους 100 παίκτες που διεκδικούν μία θέση στο 1% Club ξεχωρίζουν:
- Μια παίκτρια που ονειρεύεται να ταξιδέψει στην Κένυα για σαφάρι, ώστε να δει από κοντά λιοντάρια, αλλά και να συμμετάσχει στον μαραθώνιο που διοργανώνεται εκεί.
- Δύο φίλες που γνωρίστηκαν πριν από 10 χρόνια σε ταξίδι στην Κένυα και από τότε έγιναν αχώριστες.
- Ένας παίκτης που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες.
- Ένας σκίπερ και ψαράς που, σύμφωνα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, θυμίζει «κάτι ανάμεσα σε σαμουράι και ναυαγό», ενώ η εμφάνισή του παραπέμπει έντονα στον Ψαραντώνη.
- Μια παίκτρια που δηλώνει με χιούμορ πως αν κερδίσει τα χρήματα, «θα της τα φάει όλα η κόρη της».
- Μια εντυπωσιακή παίκτρια με κατακόκκινα μαλλιά, που οι φίλοι της τη φωνάζουν «Άριελ, η γοργόνα».
- Ένας «σωσίας» του Brad Pitt, κάτι που παρατηρεί πρώτος ο Χρήστος Σπανός.
Πολλοί οι στόχοι, πολλά τα όνειρα, πολλά τα λεφτά, πολλά τα ερωτηματικά!
Ποιοι και πόσοι από τους 100 θα φτάσουν μέχρι το τέλος διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο;
