1% Club: Καλεσμένοι ο Χρήστος Σπανός και η κόρη του, Μαρίνα Σπανού

Συντονιστείτε στις 21:00 κι απολαύστε το νέο επεισόδιο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 1% Club είναι ένα πρωτοποριακό τηλεοπτικό game show που απαιτεί κοινή λογική αντί για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
  • Στο επεισόδιο της 31ης Μαΐου, καλεσμένοι είναι ο ηθοποιός Χρήστος Σπανός και η κόρη του, Μαρίνα Σπανού.
  • Ανάμεσα στους 100 παίκτες υπάρχουν ενδιαφέροντες χαρακτήρες με ποικιλία στόχων και ονείρων, όπως ταξίδια και συμμετοχές σε μαραθώνιους.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης αναφέρει χαρακτηριστικά τους παίκτες, όπως έναν «σωσία» του Brad Pitt και μια παίκτρια με κόκκινα μαλλιά.
  • Η εκπομπή υπόσχεται ανατροπές και ευρηματικές δοκιμασίες λογικής για τους συμμετέχοντες.

1% Club, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows!

Στο πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως το 1% του πληθυσμού;

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Απόψε, Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται το τηλεοπτικό κοινό στο 1% Club και φιλοξενεί δύο ξεχωριστούς καλεσμένους: τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, τραγουδοποιό Μαρίνα Σπανού, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και ευρηματικές δοκιμασίες λογικής, που μας καλούν να σκεφτούμε διαφορετικά.

1% Club: Καλεσμένοι ο Χρήστος Σπανός και η κόρη του, Μαρίνα Σπανού

Ανάμεσα στους 100 παίκτες που διεκδικούν μία θέση στο 1% Club ξεχωρίζουν:

  • Μια παίκτρια που ονειρεύεται να ταξιδέψει στην Κένυα για σαφάρι, ώστε να δει από κοντά λιοντάρια, αλλά και να συμμετάσχει στον μαραθώνιο που διοργανώνεται εκεί.
  • Δύο φίλες που γνωρίστηκαν πριν από 10 χρόνια σε ταξίδι στην Κένυα και από τότε έγιναν αχώριστες.
  • Ένας παίκτης που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες.
  • Ένας σκίπερ και ψαράς που, σύμφωνα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, θυμίζει «κάτι ανάμεσα σε σαμουράι και ναυαγό», ενώ η εμφάνισή του παραπέμπει έντονα στον Ψαραντώνη.
  • Μια παίκτρια που δηλώνει με χιούμορ πως αν κερδίσει τα χρήματα, «θα της τα φάει όλα η κόρη της».
  • Μια εντυπωσιακή παίκτρια με κατακόκκινα μαλλιά, που οι φίλοι της τη φωνάζουν «Άριελ, η γοργόνα».
  • Ένας «σωσίας»  του Brad Pitt, κάτι που παρατηρεί πρώτος ο Χρήστος Σπανός.

 

Πολλοί οι στόχοι, πολλά τα όνειρα, πολλά τα λεφτά, πολλά τα ερωτηματικά!

Ποιοι και πόσοι από τους 100 θα φτάσουν μέχρι το τέλος διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο;

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

 

