Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;

Σήμερα παντρεύεται η κόρη του, Αμαλία!

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: «Σαββατοκύριακο Παρέα» & Instagram.com
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Κωστόπουλος απουσιάζει από την εκπομπή "Σαββατοκύριακο Παρέα" λόγω του γάμου της κόρης του, Αμαλίας.
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύεται τον Jake Medwell σε μια ρομαντική τελετή με 350 καλεσμένους.
  • Η εκπομπή ανακοίνωσε το γεγονός με χορούς και τραγούδια, με την Κατερίνα Καραβάτου να σχολιάζει την απουσία του Πέτρου.
  • Το ζευγάρι γιόρτασε με ένα pre-wedding πάρτι στην παραλία, ντυμένο στα λευκά, με μουσική και πυροτεχνήματα.
  • Η τελετή και η δεξίωση θα πραγματοποιηθούν σε διακριτικό χώρο.

Εκτός πλατό σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος, αφού δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα». Κάτι πολύ λογικό,  αφού σήμερα η κόρη του, Αμαλία, θα δώσει αιώνιους όρκους αγάπης με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Jake Medwell.

Η εκπομπή έκανε έναρξη με χορούς και τραγούδια, με την Κατερίνα Καραβάτου να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός.

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: To beach party πριν τον γάμο τους!

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια: «Τώρα που λέμε όμως για γάμους, να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ. Γιατί πού είναι; Σε γάμο! Δεν θα γίνει γάμος απ’ ό,τι έχω καταλάβει ακριβώς… Μια τελετή. Είναι πολύ φειδωλός. Μέχρι που δεν μας έχει αφήσει να πούμε και πού βρίσκεται. Πέτρο, να σου πω κάτι; Να περνάς εσύ καλά και εμάς δεν μας νοιάζει! Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, να γλεντάτε εκεί πέρα, όπως βλέπουμε… Μου είπε ότι έχει φέρει ένα συγκρότημα απ’ τα Γιάννενα. Αν είναι αυτοί που φαντάζομαι… Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι! Δεν θέλω να πω χωρίς να το ξέρω. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, χθες το βράδυ πρέπει να έγινε πανζουρλισμός. Μπράβο! Να σας χαιρόμαστε! Και εμείς που σας αγαπάμε».

Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»

 

 

Για την τελετή του γάμου τους, καθώς και για τη δεξίωση, το ζευγάρι προτίμησε και επέλεξε έναν διακριτικό και ρομαντικό χώρο, ενώ αναμένεται να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό. Φυσικά, το «παρών» θα δώσουν και αγαπημένα πρόσωπα της Αμαλίας από την Ελλάδα.

 

 

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, γιόρτασαν το νέο κεφάλαιο της ζωής του με ένα εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι στην παραλία. Το αγαπημένο ζευγάρι, ντυμένο στα λευκά, απόλαυσαν μία λαμπερή βραδιλά με φίλους, πολλή μουσική και κοκτέιλ δίπλα στοκύμα, ενώ εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν την ιδιαίτερη αυτή βραδιά.

