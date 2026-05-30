Εκτός πλατό σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος, αφού δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα». Κάτι πολύ λογικό, αφού σήμερα η κόρη του, Αμαλία, θα δώσει αιώνιους όρκους αγάπης με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Jake Medwell.

Η εκπομπή έκανε έναρξη με χορούς και τραγούδια, με την Κατερίνα Καραβάτου να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια: «Τώρα που λέμε όμως για γάμους, να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ. Γιατί πού είναι; Σε γάμο! Δεν θα γίνει γάμος απ’ ό,τι έχω καταλάβει ακριβώς… Μια τελετή. Είναι πολύ φειδωλός. Μέχρι που δεν μας έχει αφήσει να πούμε και πού βρίσκεται. Πέτρο, να σου πω κάτι; Να περνάς εσύ καλά και εμάς δεν μας νοιάζει! Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, να γλεντάτε εκεί πέρα, όπως βλέπουμε… Μου είπε ότι έχει φέρει ένα συγκρότημα απ’ τα Γιάννενα. Αν είναι αυτοί που φαντάζομαι… Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι! Δεν θέλω να πω χωρίς να το ξέρω. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, χθες το βράδυ πρέπει να έγινε πανζουρλισμός. Μπράβο! Να σας χαιρόμαστε! Και εμείς που σας αγαπάμε».

Για την τελετή του γάμου τους, καθώς και για τη δεξίωση, το ζευγάρι προτίμησε και επέλεξε έναν διακριτικό και ρομαντικό χώρο, ενώ αναμένεται να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό. Φυσικά, το «παρών» θα δώσουν και αγαπημένα πρόσωπα της Αμαλίας από την Ελλάδα.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, γιόρτασαν το νέο κεφάλαιο της ζωής του με ένα εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι στην παραλία. Το αγαπημένο ζευγάρι, ντυμένο στα λευκά, απόλαυσαν μία λαμπερή βραδιλά με φίλους, πολλή μουσική και κοκτέιλ δίπλα στοκύμα, ενώ εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν την ιδιαίτερη αυτή βραδιά.