Έγινε η πρώτη συνάντηση Παναθηναϊκού - Ομπράντοβιτς

Το όνομα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι εκείνο που ακούγεται περισσότερο, σε περίπτωση αποχώρησης του Εργκίν Αταμάν

Η φημολογία περί ενδιαφέροντος του μπασκετικού Παναθηναϊκού, για συμφωνία με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Από τη στιγμή που η ομάδα αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας, όλες οι ενδείξεις θέλουν τον Εργκίν Αταμάν, να αποχωρεί από τον πράσινο πάγκο, και τον Σέρβο πολυνίκη τεχνικό, να αποτελεί τη Νο1 επιλογή της διοίκησης για να τον αντικαταστήσει.

Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία μάλιστα, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ομπράντοβιτς, έλαβε χώρα πριν μερικές ημέρες, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και το σίριαλ αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια.

