Έγινε η πρώτη συνάντηση Παναθηναϊκού - Ομπράντοβιτς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, δεν υπήρξε συμφωνία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 15:42 Θρήνος στη Λάρισα για τον 15χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή
28.05.26 , 15:22 Η Νόσος Μπάτεν Και Το Θαύμα Του Θοδωρή Ως Παράδειγμα Για Όλους
28.05.26 , 15:21 Κέιτ Χάντσον: Με casual λουκ στο Λος Άντζελες με τον αρραβωνιαστικό της
28.05.26 , 15:09 Κρήτη: Αποσωληνώθηκε Το 3χρονο Παιδί - Σταθεροποιήθηκε Η Κατάστασή Του
28.05.26 , 15:00 H νέα μορφή εκφοβισμού που ανησυχεί περισσότερο γονείς και ειδικούς
28.05.26 , 14:58 Γιατρός Φακελάκι: «Προκύπτουν Στοιχεία Πειθαρχικής Δίωξης»
28.05.26 , 14:38 Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Νικήτα
28.05.26 , 14:36 Έγινε η πρώτη συνάντηση Παναθηναϊκού - Ομπράντοβιτς
28.05.26 , 14:34 «Ποντικοί» Έκλεψαν συλλεκτικά ρολόγια, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
28.05.26 , 14:30 Βίντεο: Πρώην αντιδήμαρχος κατηγορείται ότι σκότωσε νεογέννητο γατάκι
28.05.26 , 14:30 Ταινία Online: Δες την περιπέτεια MILE 22 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
28.05.26 , 14:09 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή στα γενέθλιά της
28.05.26 , 13:34 Διάσημο μοντέλο περιμένει 6ο παιδί- H φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
28.05.26 , 13:33 Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
28.05.26 , 13:21 «Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Το όνομα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι εκείνο που ακούγεται περισσότερο, σε περίπτωση αποχώρησης του Εργκίν Αταμάν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φημολογία περί ενδιαφέροντος του μπασκετικού Παναθηναϊκού, για συμφωνία με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. 

Πλησιάζει στην έξοδο ο Εργκίν Αταμάν - Kαταιγιστικές εξελίξεις

Από τη στιγμή που η ομάδα αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας, όλες οι ενδείξεις θέλουν τον Εργκίν Αταμάν, να αποχωρεί από τον πράσινο πάγκο, και τον Σέρβο πολυνίκη τεχνικό, να αποτελεί τη Νο1 επιλογή της διοίκησης για να τον αντικαταστήσει. 

obradovic dpg

Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Γιαννακόπουλος / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία μάλιστα, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ομπράντοβιτς, έλαβε χώρα πριν μερικές ημέρες, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και το σίριαλ αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια. 

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
EUROLEAGUE
 |
ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
 |
ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top