Για τη στενή σχέση που διατηρεί εδώ και χρόνια με την Αθηνά Οικονομάκου, αλλά και για τον λόγο που δε βρέθηκε στον γάμο της, μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη, βάζοντας τέλος σε κάθε απορία γύρω από την απουσία της από τη σημαντική αυτή στιγμή της φίλης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας παραχώρησε δηλώσεις στο Breakfast@star και αναφέρθηκε τόσο στη μακροχρόνια φιλία τους όσο και στη συνεργασία τους, εξηγώντας πως η σχέση τους χτίστηκε με ειλικρίνεια, αλληλοεκτίμηση και αλήθεια.

«Εκτιμούσαμε πάντα η μία την άλλη και χτίσαμε τη φιλία μέσα στη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει διδαχθεί από την Αθηνά Οικονομάκου είναι να παραμένει πάντα πιστή στην αλήθεια της.

«Να μην επιλέγω ποτέ κανέναν άλλο δρόμο πέρα από την αλήθεια και ακόμα και αν φέρει κάποια ρήξη, μόνο κερδισμένος θα βγεις», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και αν βρέθηκε εκεί, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, κάτι που η ίδια γνώριζε και σεβάστηκε απόλυτα.

«Όχι, δεν ήμουν. Ήταν πάρα πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και εννοείται από όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά και γιατί το έκανε και γιατί το επέλεξε να το κάνει έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν στεναχωρήθηκε καθόλου από το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε στον γάμο, καθώς κατανοεί πλήρως τη σημασία που είχε για την Αθηνά Οικονομάκου αυτή η τόσο ιδιωτική στιγμή.

«Όχι, όχι, δε με στεναχώρησε. Αλήθεια σου λέω. Ξέρω ακριβώς γιατί το επέλεξε να το κάνει με αυτό τον τρόπο. Τι σήμαινε για εκείνη και θα την γιορτάσουμε ούτως ή άλλως αργότερα», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως γνώριζε για τον γάμο λίγο πριν πραγματοποιηθεί, ωστόσο σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του ζευγαριού να κρατήσει αυτή τη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν το ήξερα πολύ νωρίτερα. Το έμαθα εκεί κοντά κοντά, αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ ιερό και το ζήσανε νομίζω όσο ιδιωτικά θέλανε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε, τέλος, πως σύντομα θα υπάρξει η ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί το ευτυχές γεγονός, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ακολουθήσει ένα μεγαλύτερο πάρτι το καλοκαίρι.

«Θα τους γιορτάσουμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πια, αλλά θα τους γιορτάσουμε.», ανέφερε με χαμόγελο.

