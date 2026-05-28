Τανιμανίδης - Μπόμπα: «Η συνεργασία μας δεν είναι καθόλου εύκολη»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχονται ότι η συνεργασία τους είναι δύσκολη, καθώς συνδυάζουν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.
  • Η Χριστίνα είναι πιο αυστηρή στη δουλειά, με τον Σάκη να συμφωνεί ότι οι αποφάσεις της οδηγούν στην επιτυχία της εταιρείας τους.
  • Η προετοιμασία για το Dragon's Den προχωρά καλά, με νέα σκηνικά και ιδέες, και τα γυρίσματα ξεκινούν σε μία εβδομάδα.
  • Ο Σάκης σχολίασε το δυστύχημα στο Survivor, τονίζοντας ότι είναι μια γενική τραγωδία και όχι μόνο του προγράμματος.
  • Η Χριστίνα υποστήριξε τη φωτογράφιση του Σάκη με εσώρουχα, εκφράζοντας θαυμασμό για την εμφάνισή του.

Με αφορμή το φεστιβάλ που διοργανώνουν κάθε χρόνο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε θεσμό, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψαν στις κάμερες πώς καταφέρνουν να παραμένουν συνεπείς τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Τανιμανίδης για Μπόμπα: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά σηκώνει βελτίωση»

«Η συνεργασία μας με τη Χριστίνα δεν είναι καθόλου εύκολη. Συνήθως, όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι, με όλα τα θετικά που έχει ο γάμος, μπαίνει στη δουλειά μαζί, τότε είναι δύσκολο να κοιτάς τον άλλον και να βλέπεις έναν συνεταίρο. Βλέπεις τον άντρα ή τη γυναίκα σου αντίστοιχα κι αυτό καμιά φορά τα μπερδεύει λίγο. Δε διαφωνούμε στο σπίτι, αλλά διαφωνούμε στη δουλειά. Η Χριστίνα είναι πιο αυστηρή. Διαφωνούμε και στο τέλος κάνουμε αυτό που λέει η Χριστίνα. Γι’ αυτό και πάει καλά η εταιρεία μας», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Σάκης Τανιμανίδης: «Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία σκέτο»

Με την influencer να συμπληρώνει: «Είμαι πιο αυστηρή. Στο σπίτι δε διαφωνούμε, αλλά στη δουλειά κάποιες φορές ναι».

Σχετικά με τα επαγγελματικά τους σχέδια -τόσο αυτά που έχουν ήδη δρομολογηθεί όσο και εκείνα που θα τους ενδιέφεραν μελλοντικά- δήλωσαν: 

Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους

«Η προετοιμασία για το Dragon's Den πάει καταπληκτικά. Σε ακριβώς μία εβδομάδα μπαίνουμε στο στούντιο για να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Έχουμε καινούργιους Dragons, καινούργιο σετ, δηλαδή καινούργιο σκηνικό, καινούργιες ιδέες και πραγματικά ανυπομονώ να δείξουμε στον κόσμο το φετινό Dragon's Den και όλες αυτές τις επιχειρηματικές ιδέες», ανέφερε ο Σάκης Τανιμανίδης.

Η επαγγελματική πρόταση της Χριστίνας Μπόμπα στον σύζυγό της 

«Στο The Voice δε νομίζω. Αλλά να σου πω, μια εκπομπούλα για το Be Well την έκανα», παραδέχτηκε με τη σειρά της η Χριστίνα Μπόμπα, ρωτώντας τον σύζυγό της: «Θα μου φτιάξεις μια Be Well εκπομπή;» 

Θα έκανα μια εκπομπή, κάτι σαν podcast αλλά πιο τηλεοπτικό, με περισσότερη θεματολογία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτά που αρέσουν και σε μένα και αυτά που θέλω να ακούει κι ο κόσμος, αυτά που θέλουμε όλοι», πρόσθεσε. 

Μπόμπα για Βερνίκου: «Θεώρησαν ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δε βγαίνουμε πολύ»

Ο Σάκης Τανιμανίδης σχολίασε και το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Survivor με θύμα τον Σταύρο Φλώρο, λέγοντας:

«Όπως όλος ο κόσμος, είμαι στεναχωρημένος και μακάρι το παιδί να είναι καλά και να γίνει όσο καλύτερα γίνεται από εδώ και πέρα. Απλώς αυτή η τραγωδία -θα το πω εγώ- νομίζω ότι έχει μπει σε λάθος πλαίσιο. Δεν είναι “η τραγωδία του Survivor”, είναι μια τραγωδία. Άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα καθημερινά, παντού στον πλανήτη. Αυτό που συνέβη εκεί δεν είναι “του Survivor”, είναι μια τραγωδία σκέτο. Και πολύ άσχημη μάλιστα. Μακάρι να συμβαίνουν λιγότερες και μακάρι, ξαναλέω, ο Σταύρος να καταφέρει να επανέλθει όσο το δυνατόν δυνατότερος».

Για τη φωτογράφιση με εσώρουχα που έκανε πρόσφατα ο σύζυγός της, η Χριστίνα Μπόμπα δήλωσε με θαυμασμό:

«Τέτοιο κορμί να μη διαφημίζει εσώρουχα; Αν δεν το κάνει ο Σάκης, ποιος θα το κάνει; Εγώ το βλέπω κάθε μέρα αυτό το κορμί, οπότε δεν αντέδρασα κάπως όταν είδα τη φωτογράφιση».

