Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»

«Πόνεσα και υπέφερα, αλλά δεν το έβαλα κάτω»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 11:46 «Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
28.05.26 , 11:38 Αττικόν: «Καμία σοβαρή απειλή» - Τι απαντά για την έξαρση γαστρεντερίτιδας
28.05.26 , 11:30 Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν τη νύχτα νότια της Κρήτης και της Γαύδου
28.05.26 , 11:23 Μόλις ανακάλυψα άλλον έναν λόγο για να μένω μακριά από τη ζάχαρη
28.05.26 , 11:11 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: «Χαίρομαι να στηρίζω τη μητέρα μου»
28.05.26 , 11:09 Basket Bags: Η διαχρονική γοητεία της ψάθινης τσάντας
28.05.26 , 11:05 Μποσταντζόγλου: «Τα παιδιά αναπόφευκτα κουβαλάνε τις πράξεις των γονιών»
28.05.26 , 10:57 Κώστας Παπαδόπουλος: «Δέχομαι απειλές - Δε χτύπησα τον 14χρονο»
28.05.26 , 10:57 Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
28.05.26 , 10:38 Τανιμανίδης - Μπόμπα: «Η συνεργασία μας δεν είναι καθόλου εύκολη»
28.05.26 , 10:37 Παπαδήμα: Μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Δε θέλω να φτιάξω τον κόσμο
28.05.26 , 10:34 Βουβός πόνος στην κηδεία του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
28.05.26 , 10:31 Κουβαράς: «Η Κορομηλά είναι δύναμη, έχει σφραγίσει την ελληνική τηλεόραση»
28.05.26 , 10:25 Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους - Έρχεται νέο νομοσχέδιο
28.05.26 , 10:19 Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα - Τα νεότερα για την υγεία του
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ιωαννίδου εκφράζει τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, την οποία γνώριζε προσωπικά.
  • Αναφέρεται στη δική της μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία της.
  • Η Ιωαννίδου και η Μαστροκώστα είχαν τον ίδιο γιατρό και νοσηλεύτηκαν στην ίδια κλινική.
  • Η ηθοποιός περιγράφει τις δύσκολες στιγμές της, αλλά δηλώνει ότι ποτέ δεν λύγισε.
  • Η Μαρία Ιωαννίδου υπογραμμίζει τη δύναμη και το ταλέντο της Γωγώς Μαστροκώστα.

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη δική της δύσκολη μάχη με τον καρκίνο αλλά και τις στιγμές που έζησαν μαζί στην ίδια κλινική.

Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»

Η ηθοποιός - χορεύτρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, τονίζοντας πως η είδηση την πόνεσε βαθιά, καθώς τη γνώριζε προσωπικά και τη θεωρούσε έναν πολύ καλό και ταλαντούχο άνθρωπο.

«Αχ, αυτό μη μου το λέτε, με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση, δε θυμάμαι, πάνε χρόνια. Με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου, εμφανώς φορτισμένη.

Γωγώ Μαστροκώστα: Αβάσταχτος πόνος στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα, στάθηκε κυρίως στον χαρακτήρα και τη δύναμή της.

«Ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν άγγελος, αν είχε φτερά ή δεν είχε. Το θέμα ήταν ότι ήτανε ταλαντούχα, ήτανε νέα και την πόνεσα και την πονάω και θα τη σκέφτομαι πάντα», είπε χαρακτηριστικά στο Breakfast@star

Η κουβέντα οδηγήθηκε στη δύσκολη μάχη που έδωσε και η ίδια με τον καρκίνο, μια περιπέτεια που, όπως αποκάλυψε, τη σημάδεψε βαθιά, χωρίς όμως να καταφέρει ποτέ να της στερήσει τη δύναμη και την αισιοδοξία της.

Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους

Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»

Με έντονη συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα, η Μαρία Ιωαννίδου περιέγραψε πώς αντιμετώπισε τη δική της ασθένεια, επιλέγοντας από την πρώτη στιγμή να μην λυγίσει.

«Το έχω ζήσει, του έχω βγάλει τη γλώσσα και είπα: έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη και έγραψα “ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω”. Ζήτω η ζωή!», είπε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές εκείνη την περίοδο, καθώς υπέφερε σωματικά και ψυχολογικά, ωστόσο δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό της να χάσει την πίστη και τη δύναμή του.

«Πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα, αλλά δεν το έβαλα κάτω», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αποκάλυψή της πως με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαν τον ίδιο γιατρό και νοσηλεύτηκαν στην ίδια κλινική, δίνοντας παράλληλα τη δική τους μάχη απέναντι στην ασθένεια.

Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»

«Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό. Και στην ίδια κλινική. Συμπέσαμε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν στιγμές που λύγισε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της, η απάντησή της ήταν απόλυτη και γεμάτη δύναμη ζωής.

«Όχι, καμία στιγμή», δήλωσε με σιγουριά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
 |
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top