Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη δική της δύσκολη μάχη με τον καρκίνο αλλά και τις στιγμές που έζησαν μαζί στην ίδια κλινική.

Η ηθοποιός - χορεύτρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, τονίζοντας πως η είδηση την πόνεσε βαθιά, καθώς τη γνώριζε προσωπικά και τη θεωρούσε έναν πολύ καλό και ταλαντούχο άνθρωπο.

«Αχ, αυτό μη μου το λέτε, με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση, δε θυμάμαι, πάνε χρόνια. Με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου, εμφανώς φορτισμένη.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα, στάθηκε κυρίως στον χαρακτήρα και τη δύναμή της.

«Ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν άγγελος, αν είχε φτερά ή δεν είχε. Το θέμα ήταν ότι ήτανε ταλαντούχα, ήτανε νέα και την πόνεσα και την πονάω και θα τη σκέφτομαι πάντα», είπε χαρακτηριστικά στο Breakfast@star

Η κουβέντα οδηγήθηκε στη δύσκολη μάχη που έδωσε και η ίδια με τον καρκίνο, μια περιπέτεια που, όπως αποκάλυψε, τη σημάδεψε βαθιά, χωρίς όμως να καταφέρει ποτέ να της στερήσει τη δύναμη και την αισιοδοξία της.

Με έντονη συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα, η Μαρία Ιωαννίδου περιέγραψε πώς αντιμετώπισε τη δική της ασθένεια, επιλέγοντας από την πρώτη στιγμή να μην λυγίσει.

«Το έχω ζήσει, του έχω βγάλει τη γλώσσα και είπα: έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη και έγραψα “ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω”. Ζήτω η ζωή!», είπε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές εκείνη την περίοδο, καθώς υπέφερε σωματικά και ψυχολογικά, ωστόσο δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό της να χάσει την πίστη και τη δύναμή του.

«Πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα, αλλά δεν το έβαλα κάτω», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αποκάλυψή της πως με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαν τον ίδιο γιατρό και νοσηλεύτηκαν στην ίδια κλινική, δίνοντας παράλληλα τη δική τους μάχη απέναντι στην ασθένεια.

«Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό. Και στην ίδια κλινική. Συμπέσαμε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν στιγμές που λύγισε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της, η απάντησή της ήταν απόλυτη και γεμάτη δύναμη ζωής.

«Όχι, καμία στιγμή», δήλωσε με σιγουριά.

