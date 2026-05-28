Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα - Τα νεότερα για την υγεία του

«Τα νέα είναι καλά» - Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ευχάριστα είναι τα νέα για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day», Ο Γιώργος Μυλωνάκης, που είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, επέστρεψε στην Αθήνα. 

Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα με την υγεία του και, όπως είπε η παρουσιάστρια, ενδεχομένως πολύ σύντομα να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα. 

O Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου - NDP Photo

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη σοβαρό επεισόδιο υγείας στις 15 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Αθήνα από τη Γερμανία, όπου είχε πάει σε κέντρο αποκατάστασης - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε μπροστά σε συνεργάτες του πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία. Αρχικά εισήχθη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη.

Τα νέα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη είναι αισιόδοξα - NDP Photo

Την ίδια ημέρα υποβλήθηκε σε εμβολισμό ανευρύσματος, με τους θεράποντες ιατρούς να αναφέρουν ότι η επέμβαση εξελίχθηκε επιτυχώς. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες 48 ώρες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, ενώ παρέμεινε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Μετά την αποσωλήνωσή του, ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου η υγεία του σημείωσε μεγάλη βελτίωση. 

Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι πως θα μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του. 

Διαβάστε περισσότερα:
