Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Μετέβη στο νοσοκομείο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γ. Μυλωνάκης - Στον «Ευαγγελισμό» μεταβαίνει και ο Κ. Μητσοτάκης / SKAI
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
  • Η κατάσταση του υφυπουργού προήλθε από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί Υγείας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο για ενημέρωση.
  • Το ανεύρυσμα είναι διόγκωση σε αιμοφόρο αγγείο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.
  • Η έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση είναι κρίσιμες για την αποφυγή κινδύνων.

Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα (Τετάρτη 14/4). Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η λιποθυμία οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Οι γιατροί του Ευαγγελισμού εξετάζουν το πώς θα διαχειριστούν καλύτερα το σοβαρότατο περιστατικό

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο πρωθυπουργός στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ευαγγελισμό

*Φωτογραφίες: Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Σε λίγο αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν.

Τι είναι το ανεύρυσμα 

Το ανεύρυσμα είναι μια τοπική διόγκωση ή «φούσκωμα» σε ένα αιμοφόρο αγγείο, συνήθως σε αρτηρία, λόγω αδυναμίας στο τοίχωμά του. Μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος, όπως στον εγκέφαλο ή στην κοιλιακή αορτή. Συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία σε εξετάσεις. Ωστόσο, αν μεγαλώσει ή σπάσει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία και να απειλήσει τη ζωή. Παράγοντες κινδύνου είναι η υπέρταση, το κάπνισμα και η κληρονομικότητα. Η έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση είναι σημαντικές για την αποφυγή επιπλοκών και την κατάλληλη θεραπεία όταν χρειάζεται.

