Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα (Τετάρτη 14/4). Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η λιποθυμία οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Οι γιατροί του Ευαγγελισμού εξετάζουν το πώς θα διαχειριστούν καλύτερα το σοβαρότατο περιστατικό

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Σε λίγο αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν.

Τι είναι το ανεύρυσμα

Το ανεύρυσμα είναι μια τοπική διόγκωση ή «φούσκωμα» σε ένα αιμοφόρο αγγείο, συνήθως σε αρτηρία, λόγω αδυναμίας στο τοίχωμά του. Μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος, όπως στον εγκέφαλο ή στην κοιλιακή αορτή. Συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία σε εξετάσεις. Ωστόσο, αν μεγαλώσει ή σπάσει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία και να απειλήσει τη ζωή. Παράγοντες κινδύνου είναι η υπέρταση, το κάπνισμα και η κληρονομικότητα. Η έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση είναι σημαντικές για την αποφυγή επιπλοκών και την κατάλληλη θεραπεία όταν χρειάζεται.