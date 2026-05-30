Σε ισχύ τίθεται από σήμερα (30/5) ένα νέο πλαίσιο μέτρων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, των βανδαλισμών και των περιστατικών βίας που καταγράφονται σε σταθμούς, συρμούς και λεωφορεία. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τους επιβάτες, όσο και την προστασία του προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τη βελτίωση της ασφάλειας.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την αύξηση του προστίμου για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα μετακίνησης. Tο πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, έναντι 72 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο αλλά δεν διαθέτουν το απαιτούμενο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται στα 50 ευρώ. Παράλληλα, ενισχύονται οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων και η ίση μεταχείριση όλων των επιβατών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αντιμετώπιση των βανδαλισμών που προκαλούν ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα. Οι φθορές αυτές συνεπάγονται σημαντικό κόστος αποκατάστασης, το οποίο τελικά επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για τους υπεύθυνους, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικοί τρόποι αποκατάστασης της ζημίας, όπως η παροχή κοινωφελούς εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη μέτρα προστασίας των ελεγκτών και των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με λεκτικές ή ακόμη και σωματικές επιθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να περιορίσουν τέτοια περιστατικά μέσω αυστηρότερων ποινών και ενισχυμένων μηχανισμών εποπτείας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την ταχύτερη ανίχνευση ύποπτων ενεργειών και την αποτελεσματικότερη προστασία επιβατών, εργαζομένων και δημόσιας περιουσίας. Οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συγκοινωνιών και δημιουργίας ενός ασφαλέστερου και πιο λειτουργικού περιβάλλοντος για το επιβατικό κοινό.