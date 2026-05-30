Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ

Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβατικές συμπεριφορές

30.05.26 , 09:48 Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Νέο σύστημα ελέγχου στα ΜΜΜ – ΑΙ κάμερες για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (αρχείου)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση προστίμου για επιβάτες χωρίς έγκυρο εισιτήριο στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ.
  • Πρόστιμο 50 ευρώ για επιβάτες με δικαίωμα μειωμένου κομίστρου χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.
  • Ενίσχυση διαδικασιών ελέγχου και εφαρμογής κανόνων στα ΜΜΜ.
  • Αυστηρότερες κυρώσεις για βανδαλισμούς και εξετάσεις εναλλακτικών τρόπων αποκατάστασης ζημίας.
  • Προστασία ελεγκτών και εργαζομένων με αυστηρότερες ποινές και χρήση τεχνολογικών εργαλείων για ασφάλεια.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα (30/5) ένα νέο πλαίσιο μέτρων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, των βανδαλισμών και των περιστατικών βίας που καταγράφονται σε σταθμούς, συρμούς και λεωφορεία. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τους επιβάτες, όσο και την προστασία του προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τη βελτίωση της ασφάλειας.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την αύξηση του προστίμου για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα μετακίνησης. Tο πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, έναντι 72 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο αλλά δεν διαθέτουν το απαιτούμενο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται στα 50 ευρώ. Παράλληλα, ενισχύονται οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων και η ίση μεταχείριση όλων των επιβατών.

Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αντιμετώπιση των βανδαλισμών που προκαλούν ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα. Οι φθορές αυτές συνεπάγονται σημαντικό κόστος αποκατάστασης, το οποίο τελικά επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για τους υπεύθυνους, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικοί τρόποι αποκατάστασης της ζημίας, όπως η παροχή κοινωφελούς εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη μέτρα προστασίας των ελεγκτών και των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με λεκτικές ή ακόμη και σωματικές επιθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να περιορίσουν τέτοια περιστατικά μέσω αυστηρότερων ποινών και ενισχυμένων μηχανισμών εποπτείας.

ΗΣΑΠ Περισσός: «Bλέπουν» με ΑΙ τα... «διπλοπεράσματα»

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την ταχύτερη ανίχνευση ύποπτων ενεργειών και την αποτελεσματικότερη προστασία επιβατών, εργαζομένων και δημόσιας περιουσίας. Οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συγκοινωνιών και δημιουργίας ενός ασφαλέστερου και πιο λειτουργικού περιβάλλοντος για το επιβατικό κοινό.

