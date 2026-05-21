ΗΣΑΠ Περισσός: «Bλέπουν» με ΑΙ τα... «διπλοπεράσματα»

Πιλοτικό πρόγραμμα για την εισιτηριοδιαφυγή

Πηγή: Ρεπρορτάζ Άρης Λάμπος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (21/5/2026)

Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύεται και εναντίον των... τζαμπατζήδων στα μέσα μεταφοράς. Το υπουργείο Μεταφορών αναπτύσσει πιλοτικό σύστημα με κάμερες για να τους εντοπίζει. Η πρώτη κάμερα έχει μπει στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό.

Ο νεαρός με τη μαύρη βερμούδα στριμώχνεται για να περάσει τζάμπα στον σταθμό του ΗΣΑΠ, στον Περισσό.

Λίγη ώρα μετά, μια κοπέλα κάνει το ίδιο. Δεν τους καταγράφει όμως μόνο η κάμερα του Star. Πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα βρίσκεται το «μάτι» της τεχνητής νοημοσύνης. Μια κάμερα AI που βλέπει τις παραβάσεις.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, που έχει ξεκινήσει από τον Περισσό, αναμένεται να αναπτυχθεί και σε άλλους σταθμούς.

Το παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, σε εκδήλωση για τις αστικές συγκοινωνίες.

Το συγκεκριμένο σύστημα δε φωτογραφίζει παραβάτες για να στείλει πρόστιμο όπως οι κάμερες που μπήκαν στους δρόμους. Αντιθέτως, συλλέγει συγκεντρωτικά στοιχεία.

Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο την εισιτηριοδιαφυγή, δηλαδή σε ποιους σταθμούς υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και σε ποιες ώρες, ώστε στη συνέχεια τα συγκεκριμένα σημεία να ενισχύονται με ελεγκτές.

Η εισιτηριοδιαφυγή πάντως, δείχνει να υποχωρεί.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026, οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς ήταν κατά 9,1% περισσότερες σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

