ΗΣΑΠ: Τα πρώτα ανακαινισμένα βαγόνια έφτασαν στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες

Νέα, πιο σύγχρονα βαγόνια μπαίνουν σταδιακά στον Ηλεκτρικό, όπου καθημερινά οι πολίτες υποφέρουν από καθυστερήσεις λόγω βλαβών στους παμπάλαιους συρμούς. Συνολικά, 14 συρμοί ανακατασκευάζονται πλήρως και το πρώτο βαγόνι ήρθε στην Αθήνα.

Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε και παρουσίασε για πρώτη φορά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star εικόνες από το πράσινο βαγόνι με την καμπίνα του μηχανοδηγού που βρίσκεται ήδη στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων.

Το μόνο που θυμίζει τον παλιό ηλεκτρικό είναι το μεταλλικό κουβούκλιο. Έχουν τοποθετηθεί καινούρια καθίσματα, μπάρες για να κρατιέται ο κόσμος και λειτουργικό σύστημα κλιματισμού, γιατί το καλοκαίρι στον ΗΣΑΠ είναι δύσκολο, καθώς δε λειτουργούν επαρκώς όλα τα κλιματιστικά.

Ακόμη, έχουν τοποθετηθεί καινούριες πόρτες και μηχανολογικά συστήματα, ώστε να μην έχουμε βλάβες και καθυστερήσεις σε δρομολόγια. Μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, ώστε το καλοκαίρι να μπορούν να μεταφέρουν και επιβάτες. Συνολικά, 14 συρμοί ανακατασκευάζονται στον Βόλο, ώστε να μπαίνουν σταδιακά στις γραμμές του ΗΣΑΠ.