Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη τα ξημερώματα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 02:20 περίπου αστυνομικοί τη σταμάτησαν για αλκοτέστ στην οδό Πατησίων.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει μεγαλύτερη από το επιτρεπτό ποσότητα αλκοόλ. Συγκεκριμένα κατά τη μέτρηση του αλκοτέστ βρέθηκαν 0,70 mg/l ενώ το όριο είναι 0,25 mg/l.

H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - NDP Photo

Η ηθοποιός και χορεύτρια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η ίδια μιλώντας στο «Πρωινό», ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό, καθώς ο γιος της αυτή την περίοδο δίνει πανελλήνιες εξετάσεις.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ' τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ, να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει πανελλήνιες εξετάσεις», είπε η Έλενα Τοπαλίδου και πρόσθεσε:

«Ήταν μία κακή στιγμή, δε θα επαναληφθεί, και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα γίνονται. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται, γιατί πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου».

