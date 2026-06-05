Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Τη σταμάτησαν για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.06.26 , 13:25 Περιποίηση προσώπου: 3 βήματα για προστασία και λάμψη
05.06.26 , 13:05 Παναγιώτης Μαύρος: Από το Κουφονήσι, viral στο TikTok και στα πανηγύρια
05.06.26 , 13:02 ΕΦΕΤ: «Από τη νοσηρότητα σε λύσεις! Ασφαλή τρόφιμα παντού»
05.06.26 , 13:00 Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn
05.06.26 , 12:52 Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ
05.06.26 , 12:48 Μπάμπης Λαζαρίδης: Έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα με φωτογραφίες του
05.06.26 , 12:47 Πρωτότυπη ανάποδη ροδακινόπιτα. Φτιάξτε την με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
05.06.26 , 12:43 Ασλάνογλου: «Έχω βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου»
05.06.26 , 12:30 Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
05.06.26 , 12:25 Κατερίνα Καινούργιου: «Ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση;»
05.06.26 , 12:24 CUPRA Raval και VW ID. Polo: Που κατασκευάζονται
05.06.26 , 12:13 Τζακ Σαβορέτι: «Ο Αντώνης Ρέμος είναι φίλος μου, κρατάμε επικοινωνία»
05.06.26 , 12:04 Gramatik και Saint Etienne μαζί με Pet Shop Boys στο Release Athens 2026
05.06.26 , 12:00 Welcome June: 5 stylish σύνολα για να ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι
05.06.26 , 11:43 Τροχαίο Καλλιθέα: Νεκρός μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο
Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ
Γιώργος Δημητριάδης: Το προσωπικό «στοίχημα» και η επιστροφή στο MasterChef
Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Αυτοκτόνησε στη φυλακή η σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Άφησε σημειώμα
Δραγούμη: «Κάθε στιγμή που περνά με πονάει. Με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου»
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Κατερίνα Καινούργιου: «Ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση;»
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα.
  • Το αλκοτέστ έδειξε 0,70 mg/l, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο των 0,25 mg/l.
  • Η ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά τη σύλληψή της.
  • Ζήτησε διακριτικότητα λόγω των πανελληνίων εξετάσεων του γιου της.
  • Εξέφρασε τη δέσμευσή της να μάθει από το λάθος της και να μην επαναληφθεί.

Συνελήφθη τα ξημερώματα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 02:20 περίπου αστυνομικοί τη σταμάτησαν για αλκοτέστ στην οδό Πατησίων. 

Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει μεγαλύτερη από το επιτρεπτό ποσότητα αλκοόλ. Συγκεκριμένα κατά τη μέτρηση του αλκοτέστ βρέθηκαν 0,70 mg/l ενώ το όριο είναι 0,25 mg/l.

H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - NDP Photo

H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - NDP Photo

Η ηθοποιός και χορεύτρια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο. 

Έλενα Τοπαλίδου: Η έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της!

Η ίδια μιλώντας στο «Πρωινό», ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό, καθώς ο γιος της αυτή την περίοδο δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. 

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ' τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ, να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει πανελλήνιες εξετάσεις», είπε η Έλενα Τοπαλίδου και πρόσθεσε:

Έλενα Τοπαλίδου: «Δεν αντέχω στον εαυτό μου το ένα κιλό παραπάνω»

«Ήταν μία κακή στιγμή, δε θα επαναληφθεί, και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις.  Όλα τα άλλα γίνονται. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται, γιατί πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
 |
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top