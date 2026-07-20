First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας- Δείτε απόσπασμα από το επεισόδιο που προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2024

Ήταν τον Απρίλιο του 2024, όταν ο Δημήτρης και η Ναταλία συναντήθηκαν στο εστιατόριο του First Dates, με το ραντεβού τους να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Ο ένας δεν άρεσε στον άλλο από την αρχή, πριν καν μιλήσουν.

First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας. τον Απρίλιο του 2024

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

«Αυτή είναι η κοπέλα;», ρώτησε τον Τάσο, ο 30χρονος Δημήτρης που περίμενε το ραντεβού του στο μπαρ. Ο ίδιος εξήγησε στη συνέχεια, ότι βλέποντάς τη, η εμφάνισή της δεν τον έλκυσε.

First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας. τον Απρίλιο του 2024

«Αυτός είναι; Θέλω να φύγω», ήταν η αντίδραση της Ναταλίας στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, με το που είδε ποιος ήταν το ραντεβού της.

First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας. τον Απρίλιο του 2024

«Ακριβώς ό,τι δε ζήτησα. Θέλω να έχει ωραία δόντια...ωραίο χαμόγελο. Θέλω να πάρω τον κάμεραμαν, αυτός μ' αρέσει», εξήγησε αργότερα στην οικοδέσποινα του First Dates η Ναταλία.

First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας. τον Απρίλιο του 2024

Παρόλα αυτά, το ραντεβού συνεχίστηκε, το φαγητό σερβιρίστηκε, με απρόοπτα βέβαια. Ο Δημήτρης αποχώρησε για λίγο, καθώς στραβοκατάπιε, ενώ η Ναταλία που πεινούσε συνέχισε το γεύμα της, πριν επιστρέψει o Δημήτρης. «Καλέ πνίγηκε ο άνθρωπος 15 φορές. Δεν ξέρω τι έκανε πάνω, αλλά κάτω πνιγόταν. Απλά έπρεπε να φάω το φαγητό μου γιατί θα κρύωνε», σχολίασε η Ναταλία.

First Dates: Το ραντεβού του Δημήτρη και της Ναταλίας. τον Απρίλιο του 2024

Εν τέλει, το τραπέζι ήταν κερασμένο από την ομάδα του First Dates. «Είναι κανείς για Βίσση;», φώναξε δυνατά η Ναταλία, λίγο πριν ολοκληρωθεί το ραντεβού και είπε κι ένα τραγούδι πριν φύγει.